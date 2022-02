Antonio, siempre hacia adelante con su venta de cacahuate de Mocorito, en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Cómprele, llévele, es cacahuate de Mocorito, de pura calidad, son de 10 y de a 20 pesos la bolsita. Así es como Antonio Rodríguez Menchaca ofrece el cacahuate, sentado en el camellón del bulevar Rosendo G. Castro, en la ciudad de Los Mochis.

El comerciante asegura que el cacahuate es recién cosechado y tostado a la brasa en Mocorito y, sobre todo, que es de calidad.

Comentó que desde temprana hora sale a realizar la venta de cacahuate con el costal al hombro, y varios kilómetros por caminar es a lo que se enfrenta día a día don Toño, pues al igual que miles de personas tiene que llevar el sustento a su familia.

Leer más: Se incrementa a 89 pesos peaje en caseta de San Miguel Zapotitlán, Ahome

Su origen

El señor Antonio Rodríguez Menchaca señaló que es originario del estado de Jalisco, pero que desde hace muchos años fue adoptado por Los Mochis; cuenta con 63 años de edad, tiempo que ha tenido para viajar por diferentes estados del país, caminando siempre y trabajando.

“El cacahuate lo traigo desde Mocorito, vengo caminando, a pie, como se puede, pero con gusto ofrezco el cacahuate. No me cree la gente que me la aviento caminando desde allá, pero pues así es, ya que no tengo para andar pagando pasajes”, resaltó.

La familia

Don Toño dijo que tiene hijos, mismos que ya son independientes, pero que actualmente está criando a dos nietos ya que su nuera se los dejó; sin embargo, volvió cinco años después para recogerlos, pero no se los dio ya que le dijo que se los entregaría siempre y cuando fueran con las autoridades correspondientes, pero por alguna razón ya no se presentó y ya no volvió.

Dijo que a esos nietos los está mantenido con gusto, debido a que eso le agrada a Dios, que se proteja a los niños.

Asimismo, dijo que ante el posible contagio del Covid-19 se cuida, prueba de ello es que se puso las vacunas.

“Yo sí me cuido, no como aquel cantante, Diego Verdaguer, que murió a lo tonto por no ponerse la vacuna. Muchos dicen que es la marca del diablo y por ello no se vacunan”, resaltó.

La apariencia

Don Toño comentó que un día una señora le dijo que no le compraba cacahuate porque tenía cara de borracho, pero que le respondió que no tenía cara de borracho, sino cara de necesidad, que es diferente.

Leer más: Realizan primera Muestra Profesiográfica en Los Mochis

“El hombre como los árboles, siempre firmes, bien parados y haciendo el bien. No soy un angelito, pero no le hago mal a nadie, yo me dedico a trabajar y no le falto el respeto a nadie”, resaltó.