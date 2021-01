Antorchistas de Ahome se manifiestan en contra del alcalde Billy Chapman

Los Mochis, Sinaloa.- Cansados de que las autoridades municipales, especialmente, el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, no les den solución a sus demandas, un grupo de antorchistas se manifestaron ayer en Palacio Municipal de Ahome para exigir un respuesta del gobierno.

Vielica Moroyoqui Cota, dirigente del Movimiento de Antorcha en el municipio de Ahome, tronó en contra del presidente municipal, a quien acusó de indolente ante las necesidades del pueblo.

Asegura que se han presentado en varias ocasiones en Palacio Municipal a fin de que se les escuche y les den una respuesta a sus solicitudes, pero todo ha quedado en promesas.

“En las filas del movimiento antorchista sabemos que militan vecinos problema, jornaleros agrícolas, amas de casa, en Ahome existe un pueblo pobre que urge que el gobierno municipal atienda y voltee a ver, por eso nuestro movimiento hoy (ayer), que aunque es pequeñas es muy significativo”, dijo.

Los manifestantes portaban pancartas en las que hacían pública sus necesidades tales como pavimentación, obras de drenaje, vivienda, alimentación, salud, entre otras.

En ese sentido, advirtió que denunciarán las veces que sean necesarias hasta que las autoridades volteen a verlos y resuelvan las necesidades.

“Vamos a denunciar las veces que sean necesarias al gobierno insensible, al gobierno incapaz de resolver las necesidades como son el agua potable, el drenaje, pavimentación de calles, hasta entrega de lotes compañeros porque ustedes saben que existen muchas invasiones aquí en Los Mochis y ha sido porque nadie ha querido resolver en la necesidad de la vivienda”, precisó.

Moroyoqui Cota comentó que las autoridades tienen la obligación de mejorar la calidad de vida de su pueblo, y destacó que en Ahome el gobierno se ha olvidado de las necesidades de quienes menos tienen.

Señaló que en dos ocasiones les han suspendido la reunión con el secretario del Ayuntamiento, Juan Fierro, es por eso que decidieron manifestarse de manera pacífica.

Entre las peticiones de los antorchistas están el agua potable, drenaje, energía eléctrica, pavimentación de calles, vivienda, salud y educación; advierten que continuarán con las manifestaciones. Foto: Debate

“Ya no pueden resolver los directores pues tiene que resolver su jefe, el presidente municipal. El lema que traía este gobierno era que primero los pobres, pero nunca nos dijeron que eran los pobres a los que no se les iba a atender, pero, fíjense, ahorita andan a todo lo que da porque necesitan el voto. Ahí no les importa prometer con tal de ganarse el voto, van a las colonias y pueblos repartiendo abrazos y prometiendo lo que saben que no cumplirán”, sostuvo.

Por último, advirtió que continuarán realizando las manifestaciones en tanto no los reciba el alcalde Billy Chapman y les dé una solución definitiva.