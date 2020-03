Antorchistas se manifiestan en Palacio Municipal de Ahome

Los Mochis Sinaloa.- Cansados de no recibir respuesta de parte de las autoridades de Ahome, integrantes del movimiento Antorchista se manifestaron este miércoles en Palacio Municipal.

La exigencia era solución inmediata a cada una de las peticiones que han hecho desde que tomó el mando del municipio Manuel Guillermo Chapman Moreno, tales como vivienda, drenaje, agua potable y el regreso de tres locales del Mercado 030.

Aidé Contreras, activista del Movimiento Antorchista dijo que en esta protesta están vecinos no sólo de las colonias marginadas de Los Mochis sino también de algunas comunidades que no han recibido ningún apoyo de parte del municipio.

“Hemos girado muchos oficios de todas las necesidades de mis compañeros de colonias y diferentes comunidades, nos han dado largas, nos dicen que nos van a agendar pero jamás nos hablan y nosotros tenemos que venir y venir y venir, los compañeros están hartos y el apoyo no lo estamos buscando para antorcha sino para cada uno de ellos que han sufrido que sufren, que necesitan en apoyo”.

El Debate

En ese sentido considero que la omisión de parte del gobierno municipal están demostrando que no quieren apoyar no sólo al movimiento sino a las familias que más lo necesitan.

“El movimiento antorchista no está pidiendo nada para el, es para la gente. Ahorita estamos pidiendo que se les entregue tres locales a compañeros, son del mercado 030, ya nos han traído con muchas mentiras, nos dicen que ya está y finalmente no se los dan. Hay vecinos de la Ferrusquilla que están batallando porque el agua no les llega, tienen que juntar en cubetas sin embargo, el recibo no les deja de llegar y bien cargado, para eso si es buena la Japama”, abundó.

Por su parte, Israel López, comentó que desde hace tiempo tienen problemas con el bulevar Héctor Terán en la terminación de Pedro Anaya y Luisiana en donde se hace una Laguna dejando incomunicados a los vecinos.

“Ya tiene como un año que se está solicitando arreglar el fluido de esa calle porque es un arroyo el que se hace, yo creo que están esperando que llueva porque dicen que la maquinaria no está disponible y cuando viene un político ahí si, rapidito llegan las máquinas y arreglan, qué casualidad que ahí si tienen cómo hacerlo”, enfatizó.