Antros y bares de Los Mochis han cumplido con medidas ante Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- No ha habido la necesidad de cierre de antros, bares o cantinas en Los Mochis, pues cumplen con las medidas sanitarias ante el Covid-19, señaló Omar Mendoza, coordinador operativo de Protección Civil Estatal en la zona norte de Sinaloa.

Aseguró que las medidas de prevención no se han relajado en ese tipo de giros y que sí hay una vigilancia permanente del organismo que representa.

"Se les exige el protocolo de filtro como es el gel antibacterial, los tapetes, el aforo restringido y la sana distancia; hasta el momento todo ha sido cumplido por parte de los antros, bares y cantinas", subrayó.

Asimismo, Omar Mendoza aseguró que están vigilantes de manera permanente para que no solamente esos giros relajen las medidas sanitarias, sino en todas las empresas y negocios a donde concurre mucha gente.

El funcionario dijo que hasta el momento no ha habido la necesidad de cerrar ninguno de los llamados giros negros.

"No tengo el número de cuántos establecimientos de ese giro hay, pero todos están trabajando y no ha habido la necesidad de clausura, solamente observaciones mínimas que no requieren esa sanción", resaltó.

“Nos han hecho llegar algunas quejas sobre este tipo de empresas de que están muy saturadas; sin embargo, nosotros cuando hacemos las revisiones nos damos por enterado que todo está bien, debido a que cumplen con todas las medidas sanitarias”, resaltó.

Por último, señaló que están atentos a cualquier tipo de queja ciudadana.