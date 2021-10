Anuncia Gildardo Leyva propuesta para la Secretaría del Ayuntamiento de El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Gildardo Leyva Ortega, Presidente Municipal Electo de El Fuerte, continúa sumando gente experimentada a su equipo de trabajo que lo acompañará en el periodo 2021-2024, y durante la mañana de este sábado dio a conocer su propuesta para la Secretaría del Ayuntamiento.

Detalló que será el maestro Edgar Adair Espinoza Robles quien asuma dicho cargo, destacando que su capacidad, honestidad y don de gentes es garantía para dar orden, técnica y seriedad al gobierno.

“Edgar cumple con todos y cada uno de los requisitos constitucionales y es un joven extraordinario en el que confío. Estoy plenamente convencido que en el Cabildo habrá de ser ratificado. Es mi amigo y compañero de lucha”, expresó Gildardo Leyva.

Cabe mencionar que el Presidente Municipal Electo ha destacado que trabajará sobre los lineamientos de la 4T: no mentir, no robar y no traicionar.

Durante los próximos días Gildardo Leyva terminará de dar a conocer al resto de su equipo, el cual está siendo integrado por jóvenes preparados para llevar el trabajo de la Presidencia a los niveles de calidad en atención que demanda la ciudadanía.

Curriculum

Edgar Espinoza Robles estudió la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Autónoma de

Sinaloa. 2005-2010.

Maestro en Administración Estratégica con Énfasis en Gestión del Capital Humano por la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa.2017-2019

Diplomado en Políticas Públicas por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Certificación en Dirección de Proyectos por International Project Management Association México (IPMA).

Secretario Técnico de la Dirección General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN) 2011-2014

Director Administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN) 2014-2017.

Director de Proyecto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Durango para la creación del Instituto de Capacitación para el Estado de Durango como proveedor de consultoría Científica y Técnica. 2017

Extensionista Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 2017-2018.

Profesor de asignatura de la Universidad de San Miguel en Dirección de la Innovación y el Cambio, Teoría del Comercio Internacional, Ley de Comercio Exterior, Políticas de Desarrollo, Instrumentos Financieros, Ambiente Organizacional, Liderazgo, Estrategias de Negociación y Ventas, Nuevas

Tendencias del Factor Humano, Gestión del Conocimiento en las Organizaciones, Acuerdos Comerciales de México 2018-2020.

Asesor parlamentario del Diputado Local por el Distrito I de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa 2018-2019.

Secretario Técnico de la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa.2018-2021.

Asesor del Departamento de Proyectos y Dictámenes de la Dirección Jurídica de la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 2018-2021

Estancias académicas en el Colegio de México (COLMEX) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Movilidad Internacional de investigación Científica en Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay en Montevideo, Uruguay, así como participación en 3er Congreso Internacional de Ciencia Política en Buenos Aires, Argentina.

Premio Alumno Ejemplar del Periódico El Debate en 2010.

Premio al Mérito Cívico Medalla Rafael Buelna Tenorio Municipal en 2011 por el Instituto Sinaloense de la Juventud.

Leer más: Fiscalía General del Estado de Sinaloa debe estar a cargo de alguien realmente preparado: Martín López Félix

Líder de Estrategia Electoral de la Campaña a la Presidencia Municipal de El Fuerte de Gildardo Leyva Ortega candidato de Morena.