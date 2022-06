Anuncian Feria del Empleo en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de poder ayudar a la ciudadanía para que consiga un empleo estable y bien remunerado, el municipio de Ahome a través de la Secretaría de Economía de Ahome, el Servicio Nacional del Empleo Sinaloa y Canacintra llevarán a cabo la primera Feria del Empleo.

El evento se llevará a cabo el próximo 10 de junio en la explanada de Palacio Municipal en un horario de 9:00 a las 14:00 horas, informó Bernardo Cárdenas Soto, responsable de la dependencia municipal quien detalló que participarán 48 empresas que ofertarán 239 vacantes con 764 plazas de diversos puestos.

"No pierdan la oportunidad, entiendo que muchos están siendo apoyados pero tener un empleo es una gran oportunidad, no hay nada como estar ocupado, tener un empleo remunerado, seguro, con todas las prestaciones de ley, el llamado es que se unan a esta oferta y que abonen no solo en su beneficio sino en al del municipio", indicó.

Abril Vega Araiza, directora del Servicio Nacional del Empleo Sinaloa comentó que la intención es darle la oportunidad a aquellas personas que debido a la contingencia han quedado desempleados o bien, no han podido conseguir uno destacando que se busca que estos empleos sean con sueldos competitivos. "Hay restaurantes, tiendas departamentales, hay de todos los giros para las vacantes".

Entre las empresas participantes estarán: Sears, Bolsa Libre, Ley, Herdez del Fuerte, Fierro y Lámina, Productos Meza, Clínica Ángeles, Abarrotes Ávila, Aptiv, AESA, Concreto Lanzado, Magacable, Canacintra, Canaco, Walbro, Suburbia, Chinaloa, Waldo, Soriana, Asociación de Agricultores, CLM Comercializadora, Minsa, Valeamigo, Hoteles City Expréss, Bodega Aurrera, Stratos, Gaspasa, Celex, entre otros.

Algunas de las vacantes a ofrecerse están en ventas, cocina, encargado de abarrotes, tablajero, empleado de piso, ayudante general, asesor comercial, guardia de seguridad, cajero/a, encargado de farmacia, auxiliar de recursos humanos, gerente, subgerente, auxiliar administrativo, ventas digitales, auditor de procesos, contador, prefecta, auxiliar contable, diseñador mecánico, arquitecto, ingeniero civil, licenciados en administración, mercadotecnia, enfermería, ciencias de la comunicación, contabilidad, medicina, mecatrónica, química, entre otros.

Cabe mencionar que aquellas personas que no puedan acudir a esta feria o bien, no haya logrado conseguir una oportunidad, pueden presentar su solicitud ante la oficina de Economía en el municipio a fin de quedar en lista de espera.