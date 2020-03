Anuncian ganadoras de la Medalla Lore de la Vega

Los Mochis, Sinaloa.- Este martes, la Comisión de Equidad, Género y Familia del Cabildo ahomense dio a conocer a las ganadoras de la Medalla Lore de la Vega 2020.

La regidora Socorro Calderón Guillén recordó que este evento es en el marco del Día Internacional de la Mujer en donde se le da un espacio a las féminas del municipio para reconocer su labor desde las diferentes trincheras.

“Se recibieron propuestas y fueron instituciones tanto educativas como medio rural, de las sindicaturas también se recibieron. La ceremonia será el viernes 13 a las 11:00 horas en el Salón de Cabildo. Será la medalla pero también será un reconocimiento a cada una de ellas además de un cheque de dos mil 500 pesos a cada una”.

La edil reconoció que fueron propuestas; sin embargo, comentó que el año pasado se registraron 28 propuestas.

“Hay mujeres mucho muy valiosas y decirles que a las mujeres que no participaron les daremos un reconocimiento con la comida que también estamos organizando. No me resta más que agradecer al jurado calificador por el trabajo que hicieron.

Las galardonadas será: en el ámbito de Laboro Social, Erika Berenice Acosta González; en Política, María Elena Torres Ruíz; en Educación, María Luisa Martínez Castro; en Deporte, Olga Olivia Parra López; en Promoción y Gestión Cultural, Claudia Reynoso Muñoz; en Bellas Artes, Nidia Esther Carlón Lopez; en Ciencia, Laura Guadalupe Ceballos Mendivil y en Periodismo a Reyna Martha Guerrero García.

La edil comentó que el jurado calificador analizó a profundidad y con profesionalismo el currículum de las personas nominadas, siendo los responsables de deliberar, Norma Becky Sepúlveda Andrade, Esmeralda Inés Galicia Ruedas y Carlos Julio Corral Soto.