Anuncian instalación de medidores de agua en El Jitzámuri, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Como parte de las acciones que el gobierno municipal de Ahome emprenderá para solucionar el problema de desabasto de agua en El Jitzámuri, Gerardo Vargas Landeros anunció que a la brevedad se instalarán medidores en cada una de las viviendas.

Durante un encuentro con vecinos del campo pesquero, el alcalde de Ahome anunció también que quién sea sorprendido robando agua será arrestado por los elementos de Seguridad Pública.

"Fuimos a la planta de Tabelojeca, en esta madrugada se metieron más bombas que deben dar mayor cantidad de agua, dimos la instrucción de que todas las líneas de conducción que vienen a El Jitzámuri que estén vigiladas y las que estén de manera clandestina las cancelen de manera inmediata y quién incurra en una falta los vamos a llevar detenidos. Primera y única vez que se les va a permitir que se les robe el agua que son de ustedes, denuncien a la gente que lo está haciendo".

En ese sentido, sostuvo que es importante que en estos trabajos haya participación de parte de la ciudadanía pues dijo que no servirá de mucho los trabajos si no existe un sentido de cuidado y vigilancia.

"Les dije que en la unión de esfuerzos es la solución de los problemas, hay muchos problemas porque la gente no cuida el agua, la tira y no la paga y le doy ejemplos, la Conagua autoriza darles 230 litros por habitante al día y hay quienes consumen hasta mil litros, cinco veces más por eso no les llega a ustedes, a parte que se la roban le afectan a ustedes. Tenemos detectadas tomas clandestinas, hay congeladoras, gente que riega sus matas, vamos a comenzar a instalar los medidores en sus casas, no se los voy a cobrar, no pueden desperdiciar el agua van a tener que pagarla, es muy barata, 120 pesos el mes. El último mes en la comunidad de El Jitzámuri entró 145 pesos por pago por el servicios, está bien, de aquí para atrás no quiero averiguar pero para delante si y quiero que se comprometan a pagar lo que consuman, vamos a resolverles el problema porque así fue el compromiso pero tendrán que pagar el agua".

El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, se reunió con vecinos de El Jitzámuri. Foto: Jorge Cota/ Debate

En ese sentido, dio a conocer que entre las obras está la rehabilitación de la planta potabilizadora así como la rehabilitación de las líneas de conducción.

"No me podrán decir que no les va a llegar el agua, el operador de la plata me dice que lo han amenazado diciendo que no le ponga cloro al agua porque le está matando las plantas, hasta desvergonzados porque se roban el agua y quieren calidad. Vamos a rehabilitar los últimos 800 metros de la entrada de El Jitzámuri, nuevas se las vamos a poner, vamos a signar agua que esté aquí permanentemente para que se coloque la tubería que les permitirá adicionar el agua, es tubería nueva porque la que esta está de clavos y es porque se la están robando y para demostrarlo quiero mostrarle imágenes que lo demuestran. Vamos también a habilitar unas válvulas de salida de la red principal en las Bolsas 2 para la que no quede el agua estancada ahí. Son acciones que les darán más agua y las máquinas ya llegarán en estos días para hacer la rehabilitación de la planta ya red principal".