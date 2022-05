Anuncian más cambios en Seguridad Pública de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- En medio de las acusaciones que han surgido en contra de elementos preventivos, en los siguientes días podrían venir más cambios dentro de la Secretaría de Seguridad Pública en Ahome.

Así lo adelantó Julio César Romanillo Montoya, responsable de la corporación, quien aunque sin precisar cargos ni nombres, se refirió a cambios estratégicos que abonarán al buen comportamiento tanto dentro como fuera de la unidad.

“Vamos a realizar aquí algunos cambios que ya se vienen analizando desde hace algunos meses y a la brevedad posible, tal vez entre hoy y mañana hagamos unos movimientos, todos en mejoría de la corporación y de la ciudadanía. Vamos a iniciar con cambios en la ciudad, necesitamos modificar ahí unos cuadros, unos perfiles y reitero, todo para mejorar totalmente el área operativa y a los policías preventivos”, abundó.

Cuestionado si se siente tranquilo a pesar de que elementos fueron acusados de robar fierro viejo y llevarlo a vender a bordo de una patrulla y los del pasado fin de semana en donde otros elementos fueron señalados de perpetrar un secuestro exprés, aseguró que si, no sólo tranquilo sino también contento con lo que se ha logrado en estos meses de la administración.

“Totalmente tranquilo, soy una persona transparente, una persona que cree en el estado de derecho así lo voy a mencionar porque nosotros no vamos a solapar ninguna actividad ilícita fuera del ámbito administrativo”, indicó.

En ese sentido, advirtió que todo aquel policía que realice alguna acción indebida se hará responsables de las consecuencias.

“Al enterarme de manera inmediata lo pongo a disposición de la Comisión de Honor y Justicia y la hago de su conocimiento al presidente municipal, es un evento muy penoso que sucedió el pasado fin de semana también di vista a la Fiscalía por el o los delitos que se pudieran constituir, con esto doy un mensaje a la ciudadanía que en este caso yo como titular no participo y no estoy de acuerdo en este tipo de situaciones y por supuesto que tampoco se van a solapar, no puedo hacerlo, en el momento que yo solape quiere decir que estoy de acuerdo”.

Cabe recordar que el pasado lunes, se tomó protesta como subsecretario de Seguridad Pública a Carlos Rodríguez Ponce, quien fungió como director de la corporación en el trienio pasado y que llegó a ocupar el cargo que tenía Juan Figueroa.