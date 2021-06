Anuncian operativo especial en Ahome por el Día del Padre

Los Mochis, Sinaloa.- Con el propósito de controlar en medida de lo posible el incremento en el número de contagios de Covid-19 que se han dado durante los últimos días, el Ayuntamiento de Ahome determinó reforzar los operativos de vigilancia, especialmente este fin de semana en el marco de la celebración del Día del Padre.

El director de Salud Municipal de Ahome, Francisco Espinoza, comentó que a este jueves, el municipio amaneció con 97 casos positivos de Covid-19 insistiendo en que es necesario tomar las medidas con responsabilidad especialmente en estas fechas de celebración.

“El aforo que se permitirá es del 70 por ciento en todos los giros, estaremos muy vigilantes de que se esté cumpliendo además de que los mismos empresarios deben estar al pendiente de que se les dé gel en la entrada, de que usen el cubrebocas aunque la persona esté vacunada, debemos evitar que haya aglomeraciones y el aforo debe ser del 70 por ciento como lo mencionaba hace algunos momentos, además de tomar la temperatura al ingresar”.

Agregó que también es importante precisar que en el caso de los panteones para quienes acudan a dejar flores este domingo se permitirá el ingreso de una o dos personas como máximo por familia y no se permitirá la permanencia prolongada.

“No se va a permitir la ingesta de bebidas embriagantes dentro ni fuera de los panteones ni la música, no se va a permitir el ingreso de vehículos pero si el comercio porque no se quiere perjudicar este rubro, es importante hacer saber que todas estas medidas van encaminadas a que no se incrementen los casos, esto es una pandemia y los comunicados nos dicen que nos debemos de acostumbrar a esta normalidad, la invitación es a no bajar la guardia y continuar con todas las medidas aun cuando ya estemos vacunados”, abundó.

En ese sentido, recordó que se debe evitar estar en lugares aglomerados, "no lo estoy diciendo yo, sino en estudios científicos sobre todo cuando son lugares cerrados, mantener distancia cuando menos un metro y medio entre una persona y otra, el uso correcto del cubrebocas nos va a disminuir sustancialmente la posibilidad de contagiarnos, siempre cubriendo la nariz y la boca, el uso del gel antibacterial, traerlo en la bolsa para siempre estarnos poniendo y si se puede estarse lavando las manos con agua y con jabón, no tentarse la cara con las manos sucias, no escupir en la calle, el estornudo, esto nos ayudará mucho a disminuir los contagios”.

Espinoza Valverde sostuvo que la invitación es a que todas las personas que tengan acceso a la vacunación asistan pues eso disminuirá la posibilidad de contagio de la enfermedad, es una invitación a que se apliquen la dosis.

También resaltó que aquellos que incumplan con las medidas se harán acreedores a sanciones que podrían llegar no solo a multas sino incluso a clausuras dependiendo la falta que se cometa.

Por su parte, Salvador Lamphar Rodríguez, coordinador de Protección Civil, advirtió que este fin de semana no solo por la celebración del Día del Padre sino por los casos que van a la alza el operativo de vigilancia no solo continuará sino que se reforzará.

“La autoridad sola no puede debemos hacer un binomio, no podemos anteponer los intereses personales por un interés personal, estaremos trabajando de manera coordinada pero es importante la participación de la gente. Si se detecta aforo en algunos establecimientos la invitación es a que nos lo hagan saber para poder actuar. Todos los empresarios saben las medidas, es importante que no se pierda la cadena de prevención, la ciudadanía nos debe de ayudar”.

Con respecto a los antros y bares, el funcionario municipal reconoció que se han relajado las medidas y por lo tanto, se actuará en consecuencia.

“En cuestión de graduaciones y fiestas deben de acatar también todas las recomendaciones e indicaciones que ya todos sabemos. Los permisos se siguen dando y lo que estamos haciendo hoy es no solo convocar a los empresarios sino también a la ciudadanía”.

De igual forma, Moisés Cadena, secretario del Ayuntamiento hizo hincapié en que es necesario que tanto los empresarios como la ciudadanía en general no dejen de lado los protocolos que se han dado a conocer desde el día uno de la contingencia a fin de que la tendencia de casos positivos sea a la baja.

“Es una responsabilidad de todos los comercios e industrias que seguíamos combatiendo esta pandemia. No es solo responsabilidad del gobierno que a decir ha destinado más de 40 millones de pesos pero vuelvo a insistir, la pandemia no se ha terminado. Se instruyó coadyuvar con todos los comercios para que vigilemos juntos que tanto en las tiendas de conveniencia, en gimnasios, laboratorios, estaciones de gasolina y en todo cumplamos con las medidas sanitarias”.

