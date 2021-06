Apagones dejan sin agua potable a colonias de Choix

Choix, Sinaloa.- Algunas colonias de Choix amanecieron hoy sin agua potable debido a los apagones de CFE que se presentaron con la lluvia que se registró ayer.

Pedro Bernal, secretario del Ayuntamiento de este municipio, informó que desgraciadamente se vieron afectados los arrancadores de la bomba que suministra el agua de las colonias Reforma, Ejidal, Sector panteón y Ampliación Aguajito.

Dijo que el personal de la Junta de Agua Potable se encuentra trabajando desde las 6:00 horas para que el problema quede resuelto en el transcurso del día.

Ante los frecuentes apagones que se han suscitado en Choix, el secretario informó que entregaron un oficio a la CFE y sostuvieron una reunión en el salón de Cabildo con personal de la Comisión para pedir una solución a este problema.

"Nuestro alcalde y su servidor nos reunimos el día jueves con personal de la Comisión Federal de Electricidad porque metimos un oficio respecto a los apagones constantes y nos explicaba el supervisor de CFE, que esto es debido a que la presa Luis Donaldo Colosio no genera energía porque no tiene agua, y que por eso se han presentado los apagones, porque no hay la capacidad para suministrar la energía eléctrica a todo el municipio".

Comentó que la CFE les mencionó que una vez que empiecen las lluvias, todo volverá a la normalidad.

"Ahorita se implementó algo emergente para subsanar y no dejar sin la energía eléctrica a la comunidad del municipio de Choix. La CFE nos comentó que se van a hacer unos ajustes y van a elevar la capacidad para que la energía se suministre a todas las viviendas".

Añadió que también ya hablaron con el superintendente de la CFE y no han dejado de gestionar a través de los oficios porque la problemática que vive el municipio es problemática también de la administración municipal.

Destacó que los últimos días los apagones han sido más constantes.

La CFE hizo el compromiso detener una plantilla y cuadrilla permanente en el municipio de Choix para estar subsanando cualquier imprevisto que pueda surgir con la energía".

El funcionario municipal recalcó que ante este problema de los apagones, el alcalde Omar Gill Santini ha estado gestionando fuertemente para que se resuelva, y que por parte de la CFE ha habido apertura y comunicación.

"Esperemos que se restablezca ya esto para estos días de manera ya permanente".

