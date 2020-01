Aparecen extrañas perforaciones en bulevar Zacatecas en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Lo que parece ser una obra olvidada o inconclusa del gobierno municipal de Ahome ha dado dolores de cabeza a los habitantes de la colonia Estrella, ya que hace 15 días personal del Ayuntamiento de Ahome perforó el pavimento y dejó destrozos en la banqueta y en el bulevar Zacatecas.

“Hace unos 15 días llegó personal del Ayuntamiento, llegaron con una máquina y empezaron a perforar la calle y así se fueron hasta casi llegando a la colonia Libertad, pero así dejaron, ya no hicieron más, según era para un trabajo de Japama, pero no se vio que hicieran algo”, señaló Alfredo Soto, habitante de este sector.

Problemas

Los vecinos señalaron que este problema ocasiona problemas, ya que al estar salido el concreto muchas personas han sufrido accidentes al tropezarse con los restos de pavimento.

“Hay veces que casi se caen las personas que pasan por esta zona, puesto que hasta la banqueta está dañada cuando perforaron con la máquina y pues nadie del Ayuntamiento vino ya a construir de nuevo aquí o a poner lo que se supone que iban a poner”, mencionó Azucena Vargas Mendoza.

Indicaron desconocer el proyecto que se realizaría en el lugar, pues sólo se colocaron tubos naranjas de aviso de obra en construcción, pero el personal de construcción ya no regresó a la obra.

“Ellos llegaron, hicieron los hoyos, pero más ya no pasó. Sólo vinieron a decorar la calle con los hoyos y ya no hicieron más. No se informó para qué, pero nos afecta porque dejaron el concreto salido y no fueron capaces de retirarlo para prevenir algún accidente”, señaló.

La banqueta también resultó dañada con las perforaciones que realizó una máquina del Ayuntamiento de Ahome. Foto: EL DEBATE

Solicitan información

Por último, los vecinos solicitaron información del Ayuntamiento del porqué de la obra y por qué se dejó inconclusa.

“Queremos saber qué se va a construir aquí, si es para el drenaje o para una red de agua potable, no sabemos, pero que nos dejaron un cochinero, nos lo dejaron”, indicó Sonia Gamboa.

“Parece que nos quisieron dejar topes modernos para evitar que los carros anden apresurados pero lo hicieron mal porque lo hicieron en la orilla”, indicaron en tono de broma.