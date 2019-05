Apertura de calle no beneficia a comercios

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de la reapertura a la circulación de la calle Guillermo Prieto, luego de la modernización de un tramo de 130 metros, comprendido desde el bulevar Rosendo G. Castro hasta la calle Álvaro Obregón en la Zona 30, los locatarios ubicados en el área manifiestan que la inauguración de dicha obra no ha beneficiado al sector comercial como se tenía previsto.

Señalan que la falta de estacionamiento sobre la calle Guillermo Prieto es una de las causas por las que los clientes no acuden a realizar sus compras en los negocios ubicados en esa zona.

“Las ventas siguen igual, los clientes reniegan mucho porque no hay dónde estacionarse, están molestos, algunos carros duran mucho tiempo estacionados, y no permiten que lleguen los clientes para hacer sus compras, si se ponen en doble fila llega el tránsito y los mueve”, señaló Marcela Rochín.

Denuncian bajas ventas

Aseguran que el tránsito vehicular y peatonal aumentó pero las ventas se mantienen bajas.

“Sí pasa más gente, se nota el aumento de circulación, pero las ventas siguen igual, no han incrementado, yo creo que no llegan porque no tienen en dónde estacionarse”, explicó por su parte Ana Karen Limón.

Algunos incluso refieren que han optado por cerrar sus negocios por falta de clientes, dijo, lo que representa un gran riesgo para el comercio local.

Estoy muy triste porque no se vende, estuvo mucho tiempo la calle cerrada, y se acostumbraron a no pasar por aquí, no hay venta, el 10 de mayo tuvimos que cerrar, estamos asustados”, expresó Rafael Nieto.

Son pocos los comerciantes que refieren un incremento en sus ventas, sin embargo, piden la colocación del semáforo en el cruce de Álvaro Obregón y Guillermo Prieto para evitar accidentes, hacer más fluida la circulación y brindar seguridad a quienes transitan por el lugar.

Ya está libre el tránsito, si nos ha beneficiado, pero queremos que pongan el semáforo que hace falta, para evitar un percance, algún accidente”, indicó Héctor Cota.

Para entender...

Inauguran obra en la Guillermo Prieto

Con una inversión superior a los 17 millones de pesos y casi un año de haber iniciado su ejecución, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, inauguró el pasado 2 de mayo la obra de la Zona 30 en la calle Guillermo Prieto.

Se intervino la vialidad con concreto hidráulico con estampado, una ciclovía de 2.30 metros de ancho, cambio de instalaciones de agua potable y sanitario, alumbrado público y movilidad urbana que incluye bancas, cestos de basura, paradores de bicicletas y guía para personas con capacidades diferentes.