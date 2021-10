Apertura durante los primeros días de la entrega-recepción en Ahome: Genaro García

Los Mochis, Sinaloa.- Una total apertura por parte de los funcionarios y demás integrantes de la actual administración municipal de Ahome es lo que se ha encontrado durante los primeros días de la entrega-recepción, aseguró Genaro García Castro.

El secretario del Ayuntamiento electo y quien encabeza este proceso, dio un recorrido por las diferentes dependencias municipales con el objetivo de presentarse pero sobre todo, conocerlas y ubicarlas.

“Hemos encontrado mucha apertura, ahorita no tenemos más que conforme a la ley, la oportunidad de observar, no podemos sacar ningún documento, no se nos debe de entregar ninguna información que no sea solamente la que podamos captar visualmente y bueno, estamos apegados totalmente a la ley y respetuosos de ella, no puede ser de otra manera y agradecidos”, señaló.

Genaro García en su recorrido por las oficinas del Palacio Municipal de Ahome. Foto: Debate

García Castro señaló que entre las áreas ya visitadas está la Tesorería resaltando que es una de las más fuertes, otra es Didesol, Participación Ciudadana, Comunicación, Contraloría tratando de acudir al mayor número posible.

Cuestionado si ha tenido algún acercamiento con el secretario del Ayuntamiento, Moisés Cadena dijo que ya ha tenido acercamientos con él en varias ocasiones.

“Agradecidos con el presidente Juan Fierro y el secretario Moisés por las facilidades para realizar este trabajo (entrega-recepción). Si hemos tenido acercamientos nada más que él (Moisés Cadena) su agenda la traía fuera de la oficina y ya está por regresar, ahorita nos vamos a reunir pero anteriormente ya habíamos tenido reuniones previas absolutamente en buenos términos, con total apertura”.