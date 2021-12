Aplauden cancelación del arribo de crucero a Topolobampo, Sinaloa

Los Mochs, Sinaloa.- En definitiva, las autoridades municipales tomaron la mejor decisión al impedir que el crucero Zuiderman arribara al puerto de Topolobampo, Ahome, como estaba previsto, afirmó Leobardo Miranda Moreno.

Entrevistado al respecto, el presidente del Consejo Empresarial Restaurantero reconoció que aunque esta determinación generará afectaciones económicas a muchos sectores, señaló que al final de cuentas de lo que se trata es de evitar una proliferación de casos de Covid-19 especialmente de la nueva variante ómicron.

Leer más: Lamentan la cancelación del arribo del crucero Zuiderman a Topolobampo, Sinaloa

“Pienso que está bien hecho, nos duele y cuesta porque había ya muchos preparativos porque es un pulmón que viene a activar la economía, pero no queremos más muertes, no queremos más contagiados. Como bien lo dice el presidente, son acciones duras. Sabemos que ómicron es más contagiosa pero menos mortal, pero no por eso podemos bajar la guardia, no debemos, hay que ser responsables”, destacó.