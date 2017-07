Aplauden la exigencia del alcalde a sus funcionarios

Las exigencias que el alcalde Álvaro Ruelas Echave hace a sus funcionarios es justificada, pues es muy corto el tiempo de la administración y lo más lógico es que quiera dar resultados, declaró Carlos Rodríguez Rábago.

El presidente de Canirac Los Mochis se pronunció a favor de las advertencias que el presidente municipal ha hecho, en torno a que de no dar el ancho en sus tareas, se irán de la función pública.

Beneplácito

“El que no esté cumpliendo al cien por ciento con el trabajo y la demanda, y no tanto del alcalde sino de la ciudadanía, se debe exigir que se haga un cambio en ese puesto. Pienso que nosotros debemos exigirles que den el máximo porque al final de cuentas si no lo hacen afectan al alcalde y eso se verá reflejado también en las próximas elecciones, sobre todo por si se quiere reelegir”, asentó.

Deben vigilarse

El líder de la industria restaurantera indicó que la imagen del alcalde no es de una persona autoritaria, sino de alguien que sabe que es poco el tiempo que tiene para responder a las necesidades de la ciudadanía.

“Cuando alguien no da resultados, se le tiene que exigir, reemplazar y si las cosas no salen como están sucediendo, más bien lo veo como que quiere hacer bien su trabajo y eso lo aplaudimos y ha hecho falta en otras administraciones”, abundó.

Dio un voto de confianza a la postura de Ruelas Echave. Sólo pidió que realmente se cumpla con las promesas.