Aplauden resolución de Jueza para reabrir Mi Salud en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Con el fallo de la jueza de control a favor de Mi Salud, queda al descubierto que la autoridad municipal se condujo una vez más fuera de la ley y los reglamentos, reconocen servidores públicos del Ayuntamiento de Ahome.

Angelina Valenzuela Benites, síndica procuradora de Ahome, reconoció que las autoridades actuaron fuera de reglamentos en este caso, por lo que ahora tendrán que cumplir con el ordenamiento.

Funcionarios actuaron con el estómago

«Claramente, actuaron fuera de reglamento, con total abuso de autoridad, y no en desconocimiento de la ley, porque ellos saben perfectamente. Estamos hablando de un jurídico, de un director de Inspección y Normatividad, actuando con el estómago de nuevo. La verdad, es una tristeza que haya tantos desaciertos en esta parte que lleva el alcalde de Ahome. Aplaudo a la jueza de control pues, además de que es una institución de salud, ayuda a la ciudadanía; y el que hayan actuado de manera arbitraria, creo que no se vale», precisó.

Municipio queda exhibido

Mientras tanto, el coordinador de la bancada priista consideró que este fallo, una vez más, deja en evidencia a las autoridades con respecto a que su conducta no es con respeto ni, mucho menos, en apego a la legalidad.

«Esto deja en evidencia al área jurídica y al propio presidente municipal, quien se jacta de ser conocer del derecho y quien presume, en este sentido, de tener grandes conocimientos en materia jurídica, pues una vez más se evidencia la falta de conocimiento, pero, sobre todo, la falta del desarrollo jurídico que debería tener esta área (Inspección y Normatividad)», indicó Raúl Cota.

En ese sentido, reconoció que esto es preocupante, no sólo porque en esta ocasión atentaron contra el derecho a la salud de la población, sino porque también pudieran estar actuando violatoriamente en contra de muchas personas y empresarios locales.

«Es preocupante que no hay sabiduría, que debe haber en esta área (Inspección y Normatividad), pero si nos vamos por el lado general, aplaudimos que se haya dando una resolución en ese sentido por parte de la autoridad, porque lo que debe prevalecer es el servicio que esta empresa brinda a la ciudadanía, independientemente de los empresarios o el dueño de la clínica privada. Lo que debe prevalecer es el derecho a la salud de la ciudadanía, el acceso a estos estudios clínicos a muy bajo costo y, sobre todo, a un gran alcance que tiene en el municipio y el estado», abundó.

Esperan que atiendan la resolución

Por su parte, Fernando Arce Gaxiola dijo confiar en que, ante esta resolución, las autoridades no pongan objeciones legales ante la resolución argumentando tener la razón, pues eso denotaría más la falta de criterio.

Esperemos que no pongan objeciones legales, y lo digo en el ánimo, como ello lo dice, de proteger el derecho a la salud del ciudadano y, sobre todo, en este tiempo de pandemia que estamos viviendo; entonces, ojalá que el Ayuntamiento no ponga objeciones a esta resolución ni tampoco quiera actuar en consecuencia», abundó.

Asimismo, señaló que es necesario que la autoridad no aplique la ley con ánimo selectivo, es decir, a unos cuantos o por cuestiones personales, pues esto va en contra de las leyes y los reglamentos.

«Sería interesante que la autoridad no aplique la ley con el ánimo selectivo, que se aprovechara este caso para que todos aquellos negocios que no estén en regla con la cuestión de uso de suelo, porque estamos conscientes de que debe haber cientos, si no es que miles, pues también pudieran revisarse y también actuar en consecuencia, y no sólo presentar un caso como si fuera un verdadero hallazgo. Sabemos que hay muchos negocios que están mal, pero esta intención de regularizarlos, pues, tiene que ser en total apego a la legalidad», puntualizó.

Para entender...

Juzgado de Control ordena el retiro de los sellos de clausura

Luego de conocer a detalle la clausura que la Dirección de Inspección y Normatividad realizó en la clínica Mi Salud, la jueza de control Julia Palafox ordenó al municipio retirar los sellos de clausura de forma inmediata.

Durante una audiencia realizada el pasado jueves en la sala regional del Poder Judicial del Estado, se habló de la importancia de mantener activo este espacio, sobre todo en este tiempo de contingencia sanitaria, cuando mucha gente requiere de atención médica. La clínica se abrió el pasado viernes al retirarse los sellos.