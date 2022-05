Aplazan asamblea para el cambio de delegación sindical en el TEC de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- La mañana de este jueves estaba programada la asamblea para la elección de la nueva delegación Sindical del Tecnológico de Los Mochis; sin embargo, se canceló al no tener el corum suficiente ni las condiciones sanitarias para la misma.

Al respecto, Efraín Gámez, secretario general de la Delegación D-591 de la Sección 61 del SNTE comentó que de acuerdo a los estatuos, este cambio debe darse cada tres años pero en esta ocasión se alargó debido a la contingencia sanitaria.

“Hoy es la convocatoria, gente de México es la que viene a presidir el cambio pero dado a que no estamos presenciales están argumentando no haber corum, no hay el número de personas que se requieren para hacer una asamblea que es el 50 por ciento más uno. Están acordando posponerla hasta que haya las condiciones de salud e higiene”, indicó.

Algunos de los maestros ahí presentes, tomó la palabra para pedir que si bien es cierto no están acudiendo al plantel de manera regular, éste cuenta con espacios suficientemente grandes para llevar a cabo una asamblea en donde pueden acudir el mayor número de personas posibles.

Te recomendamos leer:

Ante ello, representantes del Sindicato nacional dijo que habrán de analizar las condiciones para más adelante poder dar una fecha y llevar a cabo dicho proceso que ya lleva un retraso muy marcado.