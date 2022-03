Aplican vacunas AstraZeneca y Pfizer contra el Covid-19 a rezagos en Ahome

Ahome.- Con el fin de completar o iniciar esquemas de vacunación en aquellas personas de 14 años en adelante, la Secretaría de Bienestar habilitó este jueves 31 de marzo dos módulos en el municipio de Ahome, uno en la Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez en Los Mochis y uno más en la primaria del Puerto de Topolobampo.

Edgar Soto, servidor de la Nación informó que en estos dos puntos, la atención es por único día y se espera atender al mayor número de personas que se presente para recibir la vacuna contra el Covid-19.

"Es único día que se apertura el centro de vacunación en Los Mochis y en Topo, el día de mañana se aperturará en la Villa de Ahome. En estos modulos se atenderá en un horario de 10:00 a las 16:00 horas, va dirigido a toda la población de 18 años en adelante, estamos atendiendo primeras, segundas y terceras dosis de refuerzo, obviamente cada una con sus especificaciones. La primera y segunda dosis para cualquier persona de 18 años que quiera iniciar o completar su esquema de vacunación. La dosis de refuerzo va dirigida a las personas que ya pasaron los cuatro meses de haber recibido su segunda dosis", indicó.

No hay refuerzo para adolescentes

Asimismo, precisó que se cuenta con la vacuna Pfizer para los adolescentes,es decir, para los de 14 a los 17 años de edad, en su primera y segunda dosis por lo que aclaró que má información que circula a través de las redes sociales con respecto a que se está aplicando la tercera vacuna para los de este rango de edad, es falso, esto quiere decir que sólo se tiene disponible la primera y segunda vacuna.

"Para este módulo de la Aurelio Rodríguez vienen 3 mil dosis AstraZeneca y 147 Pfizer. La Pfizer es solamente para menores de edad. Una aclaración, se está viniendo mucho joven de una falsa convocatoria en las redes sociales, adolescentes quieren aplicarse si tercera dosis, eso por el momento no está completado, únicamente para ellos está la primera y segunda dosis adelante recibiremos indicaciones si recibirán la tercera dosis".

Por último, invitó a quienes están pendientes de cualquiera de las dosis para que acudan con su expediente impreso, es decir, no basta el comprobante de la dosis anterior, destacando que en este momento no cuentan con expedientes para proporcionárselos a quienes no lo presenten.