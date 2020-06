Aplicarán el Bando de Policía a quien no acate la sana distancia en El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Con el objetivo de evitar aglomeraciones que pudieran convertirse en puntos de posible contagio de Covid-19, a partir de este fin de semana, en la sindicatura de Charay, perteneciente al municipio de El Fuerte, se aplicará el Bando de Policía y Buen Gobierno, advirtió José Rolando Almeida Castro.

El síndico municipal reconoció que aún hay muchas personas que no acatan las recomendaciones, tales como el evitar reuniones o andar en espacios públicos, es por ello que determinó actuar con medidas más estrictas.

Sanciones

“Ya estoy hablando con los altos mandos del municipio para este fin de semana ponernos bien estrictos. No queremos aglomeraciones de personas en los estadios, en los álamos, en el río, vamos a actuar y es importante que todos los habitantes de cada una de las comunidades que forman parte de esta sindicatura sepan que vamos a actuar, les vamos a aplicar el Bando”, explicó.

En ese sentido, dijo que quien desee ingerir bebidas embriagantes lo haga en su casa y sin grupos de invitados, pues de igual forma se podría actuar, y es que insistió en que lo que se busca es evitar posibles contagios de este virus.

“Si van a ingerir bebidas alcohólicas, pues la invitación es a que se queden en sus casas y no anden en la calle ni haciendo cosas indebidas. Estamos, según nos dicen, a dos semanas de cumplir con este problema, por eso la importancia de mantener el orden y es por eso también que estamos tomando estas medidas”, abundó.

Medidas para hacer frente a la pandemia

El servidor público señaló que se trata de crear conciencia entre la población del riesgo que corren, dado a que los contagios van en aumento, y aunque en el alteño municipio los casos son menores, la mayoría de los vecinos de dicha sindicatura se trasladan a la ciudad de Los Mochis por cuestiones de trabajo.

“Lo que nosotros estamos buscando es, de cierta manera, blindar la sindicatura, no significa que vamos a cerrar y no vamos a dejar entrar ni salir a nadie, nosotros no podemos hacer eso, pero sí estamos buscando otras medidas a fin de hacer que la gente se mantenga en sus casas y que no reciba visitas tampoco. Vamos a estar coordinados con Seguridad Pública para que nos ayude a hacer esto, no bloquear la sindicatura sino hacer entender a la gente que tome las precauciones, hay que seguir el protocolo”, asentó.

Sin casos confirmados

Por último, el síndico municipal comentó que aunque existe el rumor y, sobre todo, el temor de la población por algunas muertes que se han dado en las últimas semanas, aún no se ha confirmado que hayan sido producto del Covid-19.

“Lo que estamos haciendo es que acudimos a los funerales y les pedimos el acta de defunción, y en ninguna nos ha resultado que murió por esto, aunque sí hay sospechosos; existe temor, alerta, es por eso que nosotros estamos trabajando en prevenir.”

