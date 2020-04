Apoyos de Sedeco en Sinaloa por Covid-19, 'muy burocráticos'

Sinaloa.- El recurso denominado Fosin Emergente COVID-19, anunciado por la Secretaría de Economía de Sinaloa (Sedeco) el 25 de marzo del 2020, fue tildado por los representantes de la iniciativa privada como «complicado».

Incluso, en algunos casos, los empresarios optarían mejor por los apoyos de la banca comercial, abundaron Edna Fong Payán, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Sinaloa (Coparmex) y Marco Vinicio Ibarra, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Los Mochis (Canaco).

Demasiados trámites

Por su parte, el titular de la Sedeco, Javier Lizárraga Mercado, especificó que el programa está destinado para la subsistencia de estas unidades económicas, dirigido al gasto operativo que personas físicas y micro, pequeñas y medianas empresas enfrenten.

Así, Fong Payán aclaró que «esos créditos siempre han existido ahí en Fosin», al menos desde el mandato del exgobernador Juan S. Millán: «Fue Heriberto Félix Guerra quien creó este mecanismo para el apoyo de emprendimiento en el estado; sin embargo, me pasaron a mí cómo va a estar el tema de estos créditos, y es una bolsa muy pequeña, además el trámite está muy burocrático».

Además, Fong afirmó que es desconocido cuánto es el tiempo para que aterricen este tipo de créditos: «Hay asociados de Coparmex que han comentado que está mucho más fácil acceder en trámites con la banca privada porque son tasas similares, arriba del monto de 300 mil pesos, son cantidades muy similares a la banca privada y menos complicado».

Asimismo, Fong Payán agregó que estos montos no son para emprendimiento, sino de contingencia ante la incertidumbre: «Aquí todos, de alguna manera, tenemos que poner de nuestra parte. Ahorita lo que están buscando los empresarios es el pago de nóminas, ese es el tipo de estrategias que necesitamos tener nosotros, porque no hay una visión donde digas cuánto va a durar la contingencia para nosotros ya poder definir durante ese tiempo».

Incertidumbre

En este orden de ideas, el líder del comercio formal en Los Mochis, Marco Vinicio Ibarra Ibarra, añadió que permanecerá al pendiente de la situación, y concordó con Fong Payán: «Es el mismo crédito que han dado en años anteriores, y no tiene ningún valor especial. Vamos a ver hasta dónde llega, porque como todavía no estamos lidiando con las situaciones económicas futuras, no sabemos todavía hasta dónde será el daño que tendremos».

Apuntó que el flujo económico en todos los negocios ha bajado y está a casi cero la liquidez: «La liquidez es lo que da para pagar impuestos, para pagar mercancías, para pagar los servicios que requieren las empresas, y, si no hay liquidez, es un caos por todos lados. El Gobierno federal no planificó una contingencia, sino una emergencia, lo cual perjudica a las mismas empresas. Aun así, patrones y trabajadores están conscientes del problema que hay, más que la Administración pública».

Mantener operando a mipymes

En este punto, Lizárraga Mercado dijo que al menos desde finales de marzo fue detectado que sectores específicos de la economía se habían detenido, por ejemplo los hoteles en Culiacán:

«Este programa está dirigido para micros, pequeñas y medianas empresas formales de los sectores comercio y servicios en todo el estado, los 18 municipios. Las tasas que tenemos son de 5 mil pesos a 20 mil pesos, una tasa del 3 por ciento anual; en los créditos que superen de los 20 mil a los 300 mil pesos, es una tasa del 6 por ciento. Lo importante es que estamos dando un periodo de gracia de tres meses, no van a pagar a capital o intereses por tres meses. El plazo será hasta de 24 meses, pero también hay que considerar que tendrán otros tres meses, el periodo de gracia».

El tope del financiamiento estatal será de hasta dos meses el gasto operativo del negocio (sujeto a comprobación).

«Estamos tratando de que las empresas, sobre todas las pequeñitas, subsistan. Estamos tratando de preservar la plantilla de trabajadores, eso es muy importante, y en el tema del aislamiento, pues que puedan cerrar, pero subsistir, por eso es tan importante que va dirigido nada más al gasto operativo, no estamos pensando que esto es lo común, normalmente sería para equipamiento, para ampliación o remodelación, supongo que nadie está pensando en eso ahorita, por eso lo estamos encausando al gasto operativo».

Disposiciones

Sobre los requisitos, Lizárraga aseguró que se mantendrá cierta flexibilidad:

«Estamos pidiendo buró de crédito favorable, aunque aquí vamos a ser flexibles caso por caso, y como lo estamos haciendo así, estamos aplicando mucho criterio. Pedimos empresas formales registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), un certificado de capacitación de inducción al crédito, aunque esto lo estamos supliendo con un programa sobre cómo subsistir o cómo sobrevivir a las épocas de crisis; luego una credencial de INE actualizada, CURP y referencias comerciales. En esto último seremos flexibles».

Finalmente, Lizárraga externó que la demanda de estos financiamientos está al alza, por lo que se insistirá mucho con el gobernador Quirino Ordaz Coppel para que coadyuve.

Hay que ser correctos, solamente tenemos los recursos del estado, no tenemos más bolsa. Antes hasta 2018 teníamos el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), que nos empataba peso con peso, eso ya no existe, y ahorita estamos solo con recursos estatales».

El funcionario econoció que los empresarios tienen una gran angustia sobre cómo mantener abiertas las fuentes de empleo ante esta contingencia sanitaria:

A lo mejor alguna reducción de sueldos, pero el chiste es mantener la plantilla. Tengo mucha confianza en que nuestros empresarios sinaloenses van a mostrar mucha solidaridad y lealtad a sus empleados, y eso es lo que estamos buscando».

Crecerán la oferta y la demanda de financiamientos

El secretario de Economía en Sinaloa, Javier Lizárraga, reconoció que el número de solicitudes de créditos crecerá exponencialmente.

Admitió que Nacional Financiera está poniendo una bolsa complementaria de 140 millones de pesos del programa conocido como Impulso: «Este programa lo que sucede es que, por ejemplo, si el estado de Sinaloa ahorita deposita 10 millones de pesos, el esquema de potencialización de Nacional Financiera anda hasta en catorce veces, lo que se nos multiplican hasta en 140 millones de pesos; es decir: se nos potencializan, más bien. Estos 140 millones de pesos van al esquema de lo que se conoce como cada garantías líquidas, quiere decir con esto, que Nacional Financiera con bancos del primer piso, que en el caso de Sinaloa son tres bancos que estamos operando (Banorte, Santander y Banamex) [sic]», subrayó.

Así, las condiciones de Impulso para mipymes son una tasa del 14.5 por ciento anual, los montos irían desde los 300 mil pesos, hasta 5 millones de pesos, con plazos que van hasta a los 36 meses, y funcionarían con la banca comercial, esto conforme a la declaración del funcionario.

Sobre las municipalidades que particularmente en Sinaloa ofrecieron estímulos fiscales a la iniciativa privada, derivados de la contingencia sanitaria, Lizárraga mostró apoyo, pese a que no estén en concertación con el Gobierno Estatal:

Cada municipio, si manda programas que no estén coordinados con nosotros, son bienvenidos. Si cada municipio lo puede y lo quiere hacer, adelante».

