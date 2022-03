Apuestan a crear turno vespertino en Japama

Los Mochis, Sinaloa.- Sin duda alguna la generación del turno vespertino en el área operativa de Japama sería no sólo de gran ayuda en la atención de situaciones extraordinarias o imprevistas, sino que ayudaría a reducir la erogación que representa el pagar horas extras a los trabajadores sindicalizados.

Así lo consideró Raúl Pérez Miranda, gerente general de la paramunicipal quien reconoció que el gasto que representa este concepto, al menos en el último año es muy elevado y pega fuertemente a las arcas de la dependencia.

Cabe recordar que el titular del Órgano Interno de Control, Fausto Ibarra Celis dio a conocer que tan solo en el 2021, la Junta pagó 11 millones de pesos por concepto de pagos de horas extras a trabajadores sindicalizados, dato que surgió dentro de las investigaciones que se realizan dentro de la misma área.

"De que es factible, es factible, yo creo que aquí mucho lo que tiene que ver es la apertura y esa disposición que hay de parte del Sindicato porque sabemos que las necesidades del usuario, de la ciudadanía ahí están, son reales y tenemos que estar dispuestos a atender fugas en los distintos horarios, para eso no debe de haber un sólo horario laboral sino un horario abierto para que podamos atender los de manera inmediata", indicó.

Asimismo, insistió en que es una opción que ya se ha venido manejando en estos últimos meses pues dijo, impacta las finanzas y ante ello, de tiene que buscar la eficiencia.

"Estaríamos entrando en las pláticas en cada una de las áreas sobre las necesidades que se tienen que son muy diversas sobre todo aquellas que tienen que ver con la atención a los usuarios, en la parte operativa pero también en la parte de la atención al usuario".

El funcionario municipal adelantó que en tanto no se define si se crea un horario vespertino o no, ya se establecieron algunos candados para evitar duplicidad en las horas extras, pagos excesivos o no justificados adelantando que de tiene pronosticado bajar este gasto entre un 40 a un 50 por ciento en un periodo de dos a tres meses.

"Las horas extras ya se están restringiendo y se están dando únicamente para lo estrictamente necesario, lo que surge de emergencia como ha estado sucediendo, por ejemplo el día de ayer tuvimos una emergencia en El Colorado, en el Poblado 7, en donde dejamos sin servicio por algunas horas por problemas que se tuvieron allá en la infraestructura. En las reposiciones a veces llega la hora de salida del personal, sin embargo tienen que continuar, justo para eso sería la negociación y la adecuación de los nuevos horarios, para que cuando alguien termina su turno, entren otras cuadrillas a relevarlos".