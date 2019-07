“Aquí No siembra odio en las comunidades”: comisariado

Los Mochis, Sinaloa.- La intromisión del colectivo Aquí No en el ejido El Muellecito, perteneciente a la sindicatura de Topolobampo generó división y odio entre los habitantes de esta comunidad y otras cercanas, expresó el comisariado, Agustín Álvarez López.

El líder ejidal, quien en un principio interpuso el amparo contra la planta de fertilizantes que se construye en Topolobampo, reconoció que el fallo que dictaminó el juez Séptimo de Distrito a favor de la planta con el que se levanta la suspensión definitiva al proyecto, se hizo conforme a derecho, pues el ejido no contó con las pruebas que la autoridad solicitó para argumento del amparo.

“Ni nosotros como ejido, ni ellos como colectivo Aquí No, contamos con ninguna prueba de lo que argumentamos para ponernos en contra de la construcción de la planta, el juez resolvió y lo hizo legalmente. Nos pidieron que pusiéramos un perito para que aporte las pruebas de lo que nosotros estábamos pidiendo en el amparo y nos cobraban 31 mil pesos. El ejido no tiene los recursos para pagar a ese perito, entonces se le informó a la asamblea y nadie se interesó por juntar el dinero y conseguir para las pruebas que necesitábamos. Después llega otro peritaje que costaba 38 mil pesos y tampoco tuvimos el dinero para eso; entonces el juez le dio curso y resolvió conforme a derecho”, explicó.

Falta de seriedad

Álvarez López lamentó la falta de seriedad con que se presenta el colectivo Aquí No ante la comunidad ejidal, donde acusa a las autoridades ejidales de corruptela al insinuar que fueron comprados por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en lugar de procurar conseguir las pruebas de sus argumentos en contra de la planta.

“Ellos señalan compra de voluntades pero a mí no me compra nadie, a mí me compran los hechos lo que yo miro y a ellos nunca les vi seriedad, porque cuando ellos se meten al ejido fue sólo a envenenar la mente de los niños y los jóvenes. Yo en ningún momento hice ningún compromiso, mi compromiso es con el ejido y cuando me di cuenta que todo era puro engaño del colectivo Aquí No y en especial de Ulises Pinzón, que entraron a la comunidad y dividieron a la población, sembraron odio en los niños, en los jóvenes y en los viejos; entonces yo les digo que si su lucha es como dicen que presenten las pruebas y dejen a la comunidad en paz”.

El comisariado ejidal de El Muellecito reveló que la empresa GPO ha mostrado interés por entregar informes a la comunidad sobre el proyecto; sin embargo, el divisionismo que permea entre los habitantes de la comunidad impide que una gran parte de la población que aún desconoce el proyecto, se informe.

“Nosotros mismos pedimos que nos informaran sobre la planta, nos dieron el informe y nos convencieron de que estaban en lo correcto porque es una inversión que va a traer desarrollo al municipio, al estado y al país. Solamente se ha detenido por los amparos que hemos puesto nosotros mismos, pero no tenemos pruebas para seguir poniendo amparos. Yo nunca comulgué con la idea del colectivo Aquí No y dicen que GPO está comprando conciencias, pero si así fuera hubiera comprado al presidente municipal, al gobernador y al presidente de la República; hay mucho dinero de por medio. Ellos están informando y lo están haciendo bien, no se puede decir que no lo están haciendo bien porque GPO llama al diálogo y esperemos tener la oportunidad de escucharlos y que la comunidad permita que la mayoría se informe”.

Para entender...

Juez levanta suspensión de amparo

El juez Séptimo de Distrito levantó la suspensión definitiva que existía de la autorización de impacto ambiental en un amparo que presentó el ejido El Muellecito, comunidad cercana a Lázaro Cárdenas, informó Iván Carballo, representante jurídico de la planta de amoniaco.

“Básicamente, los argumentos que utiliza el juez para levantar la suspensión es que no existe el riesgo inminente (contaminación de la bahía) que dio origen a esta suspensión”, dijo.