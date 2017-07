Árboles urbanos mejoran la economía y seguridad social 

Los Mochis, Sinaloa.- El servicio ambiental que brindan las plantas, especialmente los árboles, es de suma importancia para la conservación de la vida y favorecen en gran medida la economía en general.

Entre las principales funciones, los árboles retienen agentes químicos que son contaminantes para el organismo humano, así como la fitorremediación, es decir, la descontaminación del suelo, por lo que un árbol en la ciudad generaría beneficios invaluables para la población.

Así lo explicó el profesor investigador de la Universidad de Occidente Hugo Benigno Rodríguez Gallegos, quien recalcó que las especies de mayor beneficio en Los Mochis han sido los que crecen junto a los canales y drenes.

“Muchas de estas plantas dan un servicio ambiental que muchas veces no los vemos, pero que si no existieran entonces sintiéramos su ausencia”, agregó.

Aseguró que los árboles tienen la capacidad de controlar el clima de una manera específica, ya que generan un microfiltro que crea el confort suficiente para la estancia bajo o junto a los árboles.

“Los árboles mejoran el clima, crean un ambiente de confort; por lo tanto, se utiliza menos el aire acondicionado y si se usa, los aparatos hacen menos esfuerzos, por lo que también gastan menos energía, por lo que tener un árbol en la ciudad, cerca de casa, es de gran valor”, explicó.

Áreas verdes abandonadas. Diversas quejas se han registrado por el abandono en que permanecen las áreas verdes establecidas como parque lineal Centenario.

El valor

El profesor de la licenciatura en Ingeniería Ambiental de la UdeO dijo que desafortunadamente la ciudadanía no valora la importancia de los árboles, por lo que no se dan cuenta del daño que le hacen al medio ambiente cuando cortan alguno y no lo remplazan.

Agregó que toda obra que se realiza requiere de un estudio de impacto ambiental y en caso de que sea necesario cortar algún árbol, debe ser remplazado según sus características, por lo que exhortó a las autoridades municipales a valorar todas las obras que se realizan en la ciudad y las que están programadas, a fin de que se respete la flora local y, sobre todo, los beneficios que le brindan a la ciudadanía.

“Las autoridades no se dan cuenta de que los árboles nos ayudan a nosotros a mejorar las condiciones de confort y nuestros bolsillos. Si vieran eso, no talarían los árboles”, abundó.

Exhorto

Rodríguez Gallegos indicó que cuando una persona planta un árbol en su casa estratégicamente, mejora el confort del clima; por lo tanto, consumirá menor energía y tendrá mayor comodidad, principalmente en el control del clima en cualquier época del año.

“Algunas personas se molestan de que tiren hojas, pero hasta las hojas nos pueden dar un servicio ecológico al utilizarse como abono para la tierra”, dijo.

Recalcó el hecho de que la autoridad municipal justifique la tala de álamos en el sector sur de la ciudad, pero consideró inadmisible que las personas consideraran un árbol como un peligro, sobre todo cuando no se encuentran cerca de las viviendas.

Tanto la obra integral que se construye por el bulevar Canuto Ibarra, al sur de Los Mochis, como la remodelación del centro de la ciudad con el proyecto 030, requerirán de reforestación, por lo que hizo un llamado a las autoridades a actuar de manera responsable.

“Si están tratando de construir una zona por el bien de la comunidad, qué bueno, pero el tener áreas verdes también es un beneficio y no están siendo inteligentes de proteger las áreas verdes y esas se deben proteger; además, deberían conservarse algunos canales de ciertas regiones porque esos van a ayudar a mitigar el efecto del cambio climático que ya está ocurriendo ahorita y el municipio no está pensando a futuro porque si así fuera, estarían pensando en todos los gastos que van a tener por el hecho de que van a estar consumiendo mayor energía. Deben actuar de manera responsable e inteligente no sólo en estas obras, sino en todas las que se realicen”, concluyó.

El proyecto Zona 030 contempla muchos árboles, han informado las autoridades.

Alamedas afectadas. Tala de álamos en Canuto Ibarra, entre Agustina Ramírez y Pedro Anaya, además en diversas áreas utilizadas para parque lineal.



INFOGRAFÍA: El árbol urbano

Para entender...

Talan álamos en el sector sur de la ciudad

Por el trabajo de una obra integral que se realiza en bulevar Canuto Ibarra, de la calle Agustina Ramírez al Pedro Anaya, se observó la tala de álamos. Ante ello, el Departa-mento de Ecología y Medio Ambiente argumentó que fueron dos álamos que representaban peligro para los habitantes de ese sector y quienes, ante el temor de que les cayeran encima, pidieron que los quitaran. Los arquitectos dicen que no deben cortarse.