Ariel Aguilar levanta la mano para la alcaldía de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- no se concreta la candidatura común entre la alianza del PRI, PAN y PRD para la alcaldía de Ahome, Ariel Aguilar Algandar advirtió que el buscar abanderar esa posición en el comicio de junio.

El dirigente del Comité Municipal del blanquiazul comentó que aún el tema es incierto; sin embargo, insistió en que si las condiciones se lo permiten, el buscará ser presidente municipal.

Lo que pasa es que todo dependerá de la negociación que se tenga nivel estatal no puedo adelantar vísperas pues sale de mi competencia dicha negociación si al PAN le toca la candidatura común le vamos a entrar si se determina no ir no ir en candidatura común e ir solos por supuesto que le vamos entrar.