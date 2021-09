Armadores denuncian que API de Topolobampo quiere cobrar a los distribuidores de diesel el 5% de las facturas de venta

Los Mochis, Sinaloa.- Es injusto que la Administración Portuaria Integral de Topolobampo (API) quiera cobrar el 5 por ciento de las facturas a los distribuidores de diesel que llegan al muelle para suministrar el producto a las embarcaciones, denunció Carlos Sotelo Monge.

"API está tratando de que no entren las pipas a descargar el combustible al muelle pesquero si no se le paga el 5 por ciento de lo que vale el combustible que van a cargar".

El presidente de la Unión de Cooperativas Pesqueras de Topolobampo dijo que esta nueva modalidad que está implementando la API al final de cuentas les está causando problemas a los armadores.

"En primer lugar porque antier y ayer detuvieron algunas unidades de carga de combustible porque no llevan inclusive su factura. Y lo que sí es que ya nos está diciendo el distribuidor que están tratando de aplicar el 5 por ciento del importe de la factura global y eso el distribuidor no está dispuesto a asumir ese costo, y lógicamente están tratando de trasladarlo a nosotros y en realidad pues los afectados será el sector, las cooperativas".

Hizo el llamado a las autoridades municipales y estatales, así como a los legisladores para que intervengan este problema, pues dijo que debe haber libre acceso al muelle.

"Queremos que nuestras autoridades se acerquen, inclusive el gobernador del estado, y el gobernador electo , y nuestros legisladores para que nos expliquen si podremos seguir desarrollando nuestras actividades".

Asimismo, añadió que los armadores participaron para la construcción del muelle, y por ello considera que debe estar libre.

"La API dice que está concesionado a ellos, entonces nosotros queremos ver bien la limitación de eso, pero también hay propiedades alrededor que no son de la API, son propiedades particulares".

Insistió en que no están de acuerdo que la API quiera cobrar a los distribuidores de combustible porque estaría afectando la actividad pesquera.

"Si una cooperativa tiene 5 barcos por decir así, y carga 150 mil litros, por decir, son arriba de 3 millones de pesos, entonces el 5 por ciento de 3 millones de pesos, por favor, hay que decirle a la gente que no va haber posibilidades de trabajar así. Es un dineral".

Añadió que el problema también es que quieren hacer este pago retroactivo por todo el 2020.

"Al menos a nosotros ya nos dijeron los distribuidores que en estas condiciones no pueden trabajar, que no nos cargarán combustible si nosotros no asumimos el costo de ese impuesto".

Sotelo Monge dijo que temen que se cobre el 5 por ciento de la factura de venta de diesel a los distribuidores porque se los estarían dando más caro también a los armadores.