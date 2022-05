Arranca Exposición Apícola por el Día Mundial de las Abejas en Los Mochis, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- La tarde de este viernes arrancó de manera oficial la Exposición Apícola en Los Mochis en el marco del Día Mundial de las Abejas y terminará el día de mañana sábado 21 de mayo. El evento se lleva a cabo en la Plazuela 27 de Septiembre en donde apicultores y algunos emprendedores muestran sus productos.

Bernardo Cárdenas Soto, secretario de Economía en el municipio de Ahome se refirió como a algo increíble el que no se hable ni se conozca la importancia de las abejas no sólo por la producción de miel sino por la infinidad de beneficios que tiene este animal.

"Es increíble que no estemos enterados sobre la importancia que tiene la abeja en nuestra ecosistema. Hoy estamos aquí en un evento no nada más es para comercializar únicamente los productos derivados de estos animalitos, aquí lo que se trata es de generar cultura, educación, de que de alguna manera entendamos que sin las abejas no hay polinización y sin eso no hay agricultura, no hay frutos, no hay alimentos, no hay granos, es de gran importancia que aprendamos a convivir y respetar a las abejas", destacó.

Por su parte, Tirzo Robles Camargo en presentación del gobierno del estado anunció que existe la intención deformar el Sistema de Producto Apícola que permitirá bajar apoyos a nivel Federal para abejas reinas, para núcleos, para hacer más grande la apicultura estatal.

"Realmente Sinaloa es una potencia en apicultura pero en el área de polinización porque se dedican a la producción de miel, hay muchos apicultores nuevos, creo que organizados podemos hacer muchas cosas. Estamos trabajando para bajar un proyecto estatal para apoyarlos con mil abejas reinas y también con 400 núcleos, viene un buen panorama para la apicultura".

Por último, Jorge Osuna Mendivil, presidente del Consejo Estatal de Productores Apícolas de Sinaloa agradeció este evento en donde se reconoce y se le da el espacio que merecen quienes se dedican a esta actividad de la apicultura.