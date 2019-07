Arranca Operación Salvavidas Verano 2019

Los Mochis, Sinaloa.- La Secretaría de Marina-Armada de México en funciones de Guardia Costera, implementará la “Operación Salvavidas, Verano 2019” del 6 de julio al 25 de agosto, con la finalidad de proporcionar seguridad y vigilancia para proteger la integridad de los vacacionistas nacionales e internacionales que visitan los principales destinos turísticos de la región en temporada vacacional.

La operación se realizará en las playas de mayor afluencia turística de los municipios de Ahome y Guasave donde se ejerce jurisdicción por parte de la Institución, a través del Sector Naval de Topolobampo, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno y de protección civil.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Para acudir oportunamente al llamado de la ciudadanía, durante el desarrollo de la Operación Salvavidas se contará con el apoyo de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Topolobampo, la cual está dotada con embarcaciones rápidas y personal altamente capacitado para el despliegue de las actividades de rescate de personas en peligro de ahogamiento.

El evento de arranque fue encabezado por el Capitán de Navío Gerardo López García en representación del Contralmirante Marco Antonio Ibarra Olaje, comandante del Sector Naval de Topolobampo.

Durante su mensaje exhortó a la ciudadanía a unirse al esfuerzo de prevención para lograr alcanzar el anhelado saldo blanco al final de la operación.

"En la Operación Salvavidas Verano 2019 se empeñan recursos humanos y materiales en la importante tarea de proteger la integridad de los vacacionistas y de la ciudadanía local. Es el resultado de un enorme esfuerzo interinstitucional que he realizado para salvaguardar la vida humana en nuestras playas y en la mar", puntualizó.

En el marco de la ceremonia se realizó el simulacro de un rescate en el mar y el tradicional banderazo de arranque del operativo.

Cabe señalar que se instalarán puestos de socorro y rescate en las playas de El Maviri, Las Salinas, La Viznaga y Las Glorias, donde elementos de sanidad naval y salvavidas, brindarán los primeros auxilios en caso de ser necesario.

En la “Operación Salvavidas, Verano 2019” participarán alrededor de 430 elementos navales entre Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería. Asimismo, se desplegarán aproximadamente 14 unidades de superficie, aéreas y terrestres de la Institución, efectuando funciones de: salvavidas, apoyo médico y vigilancia marítima, aérea y terrestre.

No obstante, la Secretaría de Marina invita a la población en general a que durante su estancia en las playas tengan presentes las siguientes recomendaciones:

• No introducirse al mar después de haber ingerido alimentos, bebidas alcohólicas, o una combinación de ambas.

• Procurar nadar cerca de donde se encuentre un elemento salvavidas.

• No descuidar a los niños en playa.

• Utilizar bloqueador solar si va a permanecer expuesto al sol por tiempo prolongado. • Tomar agua constantemente para hidratarse.

• Respetar las indicaciones de los salvavidas.

• No nadar en áreas donde haya tráfico marítimo (lanchas o motos acuáticas).

• Exigir chaleco salvavidas; revisar que sea el adecuado para cada actividad y que se ajuste a su medida (los chalecos para lancha, banana y paracaídas tienen diferentes características).

• En caso de viajar en embarcaciones menores (lanchas), observar que no sea sobrecargada.

• No obstaculizar los accesos a las playas y dejar acceso libre a patrullas y ambulancias.

• No tirar basura en las playas. Sector Naval de Topolobampo

El eventos se llevó acabo la mañana de este sábado en el puerto de Topolobampo/Foto:ELDEBATE

Es de suma importancia observar y respetar las indicaciones emitidas por la Capitanía de Puerto respecto al comportamiento del mar en sus niveles de marea, señalados con banderas de color verde, las cuales indican que las condiciones para bañarse, nadar o bucear son buenas; amarillo, que significa precaución por corrientes marinas y la posibilidad de que el estado del tiempo empeore; y rojo, que indica que los bañistas NO deben ingresar al mar.

Para atención de emergencias o cualquier solicitud de apoyo, el Sector Naval de Topolobampo pone a su disposición las 24 horas, los teléfonos 668- 862-06-19 y correo electrónico navtop@semar.gob.mx. Asimismo, la Secretaría de Marina pone a su disposición los siguientes números de contacto en caso de cualquier emergencia en la mar: Centro de Comando y Control SEMAR: 01 (55) 56-77-71-19 o 01 (55) 56-24-60-04. 01 800 6274621 / 01 800 (MARINA1).