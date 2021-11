Arranca programa de descuentos en en Ayuntamiento de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Este miércoles 10 de noviembre arrancó oficialmente en Ahome el programa de descuentos por el Buen Fin en impuestos municipales.

Antonio Vega Arellano, tesorero municipal de Ahome recordó que se trata del 100 por ciento en multas y recargos en el Impuesto del Predial y un 60 por ciento en multas de tránsito siempre y cuando no sean pro conducir en estado de ebriedad o bien,por estacionarse en lugares para personas con discapacidad.

"La idea es que están al corriente en el predial y pagar todo lo que debas, no puedes pagar el 2020 y dejar los demás rezagados, también hay un plan que ya existía de que las personas que no están al corriente mandarlas al buró de crédito y pues sabemos que eso nos afecta para nuestro diario vivir, no queremos llegar a eso ni afectar a la ciudadanía por eso la invitación es a que se regularicen, eso sería el último recurso pero considero que no sería ni justo ni válido, consideramos que la gente se acerque y nos explique y poderles ayudar", dijo.

El funcionario municipal dijo que durante las primeras horas fue muy buena la respuesta de la ciudadanía.

"Para las 9:00 ya se tenían atendidas a 60 personas y hacemos la invitación a los demás contribuyentes para que atiendan y aprovechan para saldar sus adeudos. El topo mínimo es de 14 millones de pesos y será muy claro y transparente en qué se van a utilizar esos recursos".

Asimismo, señaló que en el área hay cinco cajas habilitadas con 20 personas atendiendo quienes estarán disponibles hasta el próximo martes 16 e noviembre, incluso, se trabajará el día sábado.

Por su parte, Juan Garibaldi Hernández, director de Ingresos comentó que el tiempo de atención para los ciudadanos es de cinco de minutos recordando que ya se cuenta con el servicio del estacionamiento público en la explanada de Palacio Municipal a fin de agilizar el trámite.