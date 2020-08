Arrecia el conflicto entre pescadores en El Fuerte, Sinaloa

El Fuerte, Sinaloa.- Arreció la pugna entre los pescadores del vaso de la presa Miguel Hidalgo en el municipio de El Fuerte. El permisionario Miguel Ceceña Ruelas denunció acciones persecutorias en su contra en donde incluso se le ha decomisado en tres ocasiones producto y, lo que es peor, según afirma, sin haber una veda legal de por medio.

Indicó que por este actuar emprendido en su contra por el personal del Ayuntamiento de El Fuerte enderezó denuncias penales contra quien o quienes resulten responsables.

“Fui objeto de tres decomisos por personal del Ayuntamiento, motivo por lo cual presenté denuncia penal en contra del director de Pesca Municipal y otras personas por los delitos de usurpación de funciones y otros.”

Calificó como inconcebible que el municipio pretenda mantener el comité de vigilancia, a pesar de que legalmente ya no son reconocidos como tales por la Conapesca. Dio a conocer que incluso esta instancia federal giró un escrito en el que oficialmente da a desconocer que en el vaso de la presa Miguel Hidalgo no exista actualmente implantada una veda la captura de especies.

Indicó que en estos hechos se le ha decomisado ilegalmente producto, para lo cual presentó las denuncias penales que la autoridad competente tendrá que atender.

Se defiende

Por su parte, el director de Pesca Municipal, Gilberto Manzanárez Ruiz, se defendió de los ataques y negó que se haya emprendido una persecución directa en contra de Miguel Ceceña. Explicó que lo que sucede es que el permisionario está violentando una autoveda acordada por la mayoría de los productores de los tres embalses del municipio de El Fuerte: Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez y Guillermo Blake Aguilar, además de que se trata de acciones justificadas porque con su actividad no cumple con las tallas establecidas dentro de los permisos de pesca comercial. Está falseando información en documentos oficiales de aviso de arribo, ya que son manipulados manualmente y esa es otra ilegalidad que la autoridad debe atender.

Respecto a la demanda interpuesta en su contra, precisó que el señor inició un juicio de amparo que l todavía está en proceso y del cual ya fue notificado. Lo contestó en tiempo y forma y ahora será el juez sexto de Distrito quien dictamine en los delitos en que está incurriendo y deberá actuar en consecuencia.

En torno al producto retenido se puso a disposición de Conapesca para que inicie el procedimiento administrativo correspondiente.

Respecto al documento emitido supuestamente por Conapesca donde les dice que no hay una veda oficial establecida, Manzanárez Ruiz aclaró que es bien sabido por todos los pescadores de El Fuerte que no existe una veda oficial ya que no estamos normados, pues se tienen más de 30 años que se trabaja con acuerdos de los productores y la primera autoridad que es la presidencia municipal, la cual da validez a los acuerdos tomados por la mayoría siempre en beneficio del sector pesquero y sobre este se está actuando.

