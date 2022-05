Arturo lucha por sobrevivir; lleva una vida dura en calles de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Potrado en una silla de ruedas, pero con muchas ganas de salir adelante, Ismael Arturo Figueroa apela a la caridad de las personas que transitan por la vía pública en Los Mochis, para la gente es un joven invisible, ya que la mayoría de las personas lo ignora, se pasan de largo sin siquiera voltear a verlo.

Una vida dura

A Ismael, a quien le hacen falta sus piernas, así como un brazo, ha vivido por muchos años en una vieja y deteriorada silla de ruedas, la cual, a pesar de estar en pésimas condiciones, le ha servido para desplazarse de un lado para otro.

Ismael Arturo señala que tiene tres meses que decidió dejar a su familia en El Fuerte porque no quiere ser una carga, pues él siente que además su familia no lo apoya y desde entonces vive en esta ciudad de Los Mochis en las calles.

“Yo vivo en las calles, duermo en donde me agarra la noche, pues no tengo con quién quedarme y solo ando de un lado para otro con la esperanza de que la gente me apoye con una moneda”, señaló.

El vecino de El Fuerte comentó que hace más de un año acudió a las oficinas del DIF de Ahome para tramitar una silla se ruedas, pues en la que se desplaza está prácticamente destruida. “En ese entonces mi hermano me acompañó para tramitar una silla de ruedas aquí en el DIF, llenamos una solicitud, pero no ha llegado; me habían dicho que sí me la podrían dar, pero solamente quedó en promesa”, subrayó.

El joven señaló que gracias a Dios hay personas que se compadecen de él, pues en ocasiones además de las monedas que le dan, también le dejan comida, aunque no siempre.

Busca trabajo

“Pues yo no estudié, no sé hacer nada, sobre todo por mi condición, pero sí me gustaría que me dieran un trabajo, no sé de qué o en qué pudiera hacer algo, pero me gustaría tener un ingreso seguro y no estar en la calle pidiendo limosna”, enfatizó.

Ismael Arturo dijo que si alguien desea apoyarlo lo puede hacer, pues sus necesidades son muchas y el apoyo que obtiene de la gente es poco, sobre todo porque en muchas ocasiones hay personas que le dan la moneda de mala gana.

“Si alguien me quiere ayudar, yo vivo en la calle, si me quieren apoyar, solo tienen que buscarme aquí por el lado del mercado de la zona 030, pues aquí es donde me llevo, no tengo un lugar en dónde quedarme, solo me quedo en la calle para pasar la noche”, enfatizó.

Asimismo, Ismael Arturo dijo que desde hace mucho tiempo que no tiene ropa limpia, pues además de no tenerla, no tiene dinero para comprarla.