Asegura Gerardo Vargas que no se va del PRI

Los Mochis, Sinaloa.- De manera clara y sin tapujos, el exsecretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros desmintió que vaya aparecer en las boletas del 2018 como representante de Morena, tal como lo anunciara el líder estatal de Movimiento Ciudadano, Mario Imaz hace algunos días.

En ese sentido, señaló que tuvo un acercamiento con esta persona, pero no para hablar de su posibilidad de irse a otro frente, sino para pedirle respeto y más cuidadoso con las declaraciones que hace.

(Foto: EL DEBATE)

“Tengo 35 años adentro del PRI, para nada me he acercado a Morena, sobre Mario Imaz te lo confirmo ahorita que le mandé un mensaje pidiéndole respeto a sus declaraciones porque son mentiras, es totalmente falso eso, él me pidió hablar conmigo, me han ofrecido posiciones, mismas que yo no he aceptado, estamos hablando de Mario Imaz, quien no representa el frente”.