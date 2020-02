Aseguran que no se ha detenido el caso de Irma Delgado

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que el plazo de acuerdo a la misma Comisión de Gobernación se vence el próximo lunes 17 de febrero, el caso de la síndica de la Central Mochis, Irma Delgado, no está detenido ni tampoco finiquitado, afirmó el presidente de esta comitiva, Héctor Vicente López Fuentes.

El regidor del PT sostuvo que el tema no fue abordado durante la Sesión de Cabildo celebrada el viernes por motivos de agenda; sin embargo, explicó que para tratar el punto, se tendrá que convocar a una sesión extraordinaria.

“No venía programado en la sesión, será hasta la próxima reunión, pero el plazo se cumple el lunes y se va a abordar en la próxima reunión”.

Cuestionado si este tema ya quedó concluido sin aplicar ninguna sanción por petición del alcalde, el edil sostuvo que al menos en él, el llamado de Billy Chapman no determinó para sanción que, afirmó, debe ser acreedora la servidora pública.

“Ya dictaminamos, el tema ya se sacó, lo que pasa es que hay que avisarle a ella y voy con el secretario. Yo no pudiera asegurarte por mis compañeras pero conmigo el alcalde no influyó, nosotros tenemos claro que es un tema que no puede quedarse impune”.

Cabe recordar que Irma Delgado es acusada por incitar porras a favor del alcalde y provocar encontronazos durante la sesión de cabildo del pasado 18 de diciembre, cuando el alcalde ofrecería disculpas a la síndica Angelina Valenzuela.