“Asegurarnos es blindar el patrimonio familiar”: Adriana Lastra

Los Mochis, Sinaloa.- Cuando Adriana Lastra atravesó por uno de los momentos de mayor dolor en la vida de una persona, como lo fue el fallecimiento de su esposo, le cambió la manera de ver el futuro y le mostró su misión en el mundo: ayudar a los demás a ser previsores y a prepararse para las eventualidades económicas ante cualquier situación.

Eso la llevó hace 13 años a convertirse en agente de seguros certificada y a tocar puertas desde entonces, para ir cambiando la cultura sobre la necesidad de blindarse uno mismo, a la familia y el patrimonio a través de la adquisición de este tipo de seguros.

¿Cuál es la importancia de contar con un seguro?

Te cambia la vida. Todos podemos ser asegurables para proteger la liquidez financiera y los beneficios son enormes porque nos permite estar protegidos ante un accidente, una enfermedad o una invalidez permanente. Aunque también podemos verlos como planes de ahorro pero con un enfoque diferente, porque si se concluye el plan y no hubo necesidad de utilizarlos, la persona recibe lo que invirtió durante la vigencia del seguro, más los intereses generados, que siempre serán por encima de la inflación, en el caso de Grupo Nacional Provincial.

¿A partir de qué monto se puede invertir?

Con la cantidad que uno decida. El plan se va adecuando a las necesidades que uno pueda cubrir y el importe que uno pueda pagar. Por ejemplo, se puede hacer un plan de alrededor de 20 mil pesos al año, que se activa desde el momento que entra en vigencia. Con ese monto yo ya estoy protegiendo a mi familia en caso de que se me prive de mi salud, en caso de fallecer o de invalidez permanente por accidente o enfermedad. En este último caso, se entrega al momento que ocurre esta situación pero la persona continúa asegurada, no se le cancela el plan.

¿Qué reciben los beneficiarios?

Una suma asegurada que se pactó desde el inicio de un contrato. Hablamos de una suma asegurada y una aportación anual, sea en dólares o moneda nacional. En caso del dólar siempre será la misma aportación, lo que varía es el tipo de cambio; en caso de ser moneda mexicana, cada año se irá adecuando a una inflación. Cada año irá subiendo porque cada año nosotros aumentaremos nuestra edad y se incrementan los riesgos.

¿Qué tipos de seguros existen, además del personal?

Nosotros manejamos el seguro hogar, de bienes, autos, para estudios superiores de nuestros hijos, entre otros.

¿Qué incluye asegurar el hogar?

Es una póliza muy bonita. Se llama múltiple. Qué quiere decir: cubrimos incendio, explosión, robo con violencia, daños de cristales, si nuestra mascota muerde al vecino o a alguna persona que pasa por nuestra casa, ese seguro tiene cobertura para la atención médica del herido. En caso de que haya una explosión en mi hogar y se propague a la de los vecinos, también cubre daños a terceros. Incluso hay una cobertura en caso de andar en el súper y por ejemplo quiebro un jarrón, o si la empleada doméstica se resbala en el hogar, el seguro múltiple la atiende. Es muy amplio.

¿Y el seguro de autos?

Importantísimo contar con uno porque del momento que yo me subo a mi auto voy corriendo un riesgo de que yo pueda chocar contra una barda, un muro, un poste, contra otro auto, o lamentablemente, que atropellemos a una persona, y una póliza cubre asistencia legal, jurídica, servicios de grúas, cerrajero eléctrico, gastos médicos a ocupante, daños materiales, robo y pérdida total. Si no se tiene un seguro, para todo esto tenemos que desembolsar de nuestro dinero. Sin embargo, hay que ser muy claros de que son empresas serias las que van a dar esa cobertura y no aquellas “balines” que por mil pesos ya venden un seguro de autos, porque así será el servicio que brinden. Muchas veces no alcanzará ni siquiera para cubrir los daños, menos para la atención hospitalaria.

¿Y qué es primero, los autos o nosotros como personas?

Llama la atención que si viene alguien y pide asegurar un auto, y le preguntamos si él cuenta con un seguro de vida o plan de vida, nos dice que no es necesario, que asegure la unidad y con eso será suficiente, pero no somos inmortales. Para que todo nuestro entorno esté bien, nosotros debemos estar protegidos. Por ejemplo, yo como madre de familia estoy asegurada para tener una protección para mi familia. Primero somos nosotros y después son los bienes.

¿Y qué tan arraigada está la cultura de adquirir un seguro de vida o plan de ahorros en la región, en México?

La realidad es que no existe una gran cultura, pero ese es nuestro trabajo: sensibilizar a las personas para que nos aseguremos, nos protejamos nosotros y protejamos a nuestra familia, y aseguremos cualquier eventualidad que ocurra durante la vigencia de un contrato que se firme con una compañía de seguros, y tener la certeza de que al final se reembolsará con intereses en caso de no ser utilizado.

EL PERFIL

Silvia Adriana Lastra Montoya

Agente de seguros

*Lugar y fecha de nacimiento: Ahome, 5 de septiembre de 1972.

*Estudios: Licenciada en Administración de Empresas con Especialidad en Dirección de Negocios y múltiples certificaciones de asesor profesional de seguros.

*Trabaja con: GNP, HDI, Axxa, Quálitas, General de Seguros, Ana Seguros, Mapfre, Chubb.

Es socia de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac).