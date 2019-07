Asesora del alcalde de Ahome gana 71 mil pesos al mes

Los Mochis, Sinaloa.- Pese al supuesto plan de austeridad que emprendió el gobierno municipal, las contrataciones de personal externo son una realidad.

Tal es el caso de la asesora de presidencia municipal Diana Margarita Rubio Viesca, quien desde el pasado 1 de noviembre trabaja de manera directa con el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno y recibe mensualmente el pago de 71 mil 094 pesos con 20 centavos, confirmó Ana Ayala, tesorera municipal.

“Está contratada por servicios profesionales, no es funcionaria. Los servicios profesionales se facturan. Ha estado con nosotros como por 6 meses, es una relación distinta a los funcionarios”.

Cabe recordar que esta persona fue propuesta por el presidente municipal para encabezar la Secretaría Técnica, área que aún no ha sido aprobada por el Cabildo, pero aun así Rubio Viesca ya forma parte del gobierno.

Ana Ayala, tesorera municipal. Foto: EL DEBATE

Justificación

“Su función es relativa a todas las actividades en Presidencia, es asesoría revisiva: ella presenta para el pago mensual un reporte muy amplio, casi siempre dos páginas en donde respalda siempre al presidente en todas las decisiones jurídicas y financieras. Se puede utilizar el término de que ella revisa todo lo que sale de Presidencia, como una asesora contratada por servicios profesionales”.

Sobre quién determinó el salario, la funcionaria indicó que es una decisión que se toma entre las dos partes, es decir, el patrón y el prestador de servicios.

“Es como un proveedor, dependiendo de lo que compres es lo que determinas el precio. Lo que es el escalafón no aplica porque Diana no es funcionaria, no caemos en ninguna violación. Los asesores siempre han estado. Este servicio fue requerido por presidencia”.