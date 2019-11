Así celebran los mochitenses el Día del Músico

Los Mochis, Sinaloa.- Este día se celebra el Día del Músico y a Santa Cecilia, patrona de los músicos, a quien festejan a fin de que les vaya bien todo el año en las tocadas y contrataciones.

En Los Mochis, desde anoche empezaron los festejos en el llamado Corredor del Músico, en Belisario e Hidalgo, donde están las sedes de los conjuntos musicales y mariachis.

Con un templete, los diferentes grupos musicales amenizaron a los presentes, principalmente familias de los músicos.

También pusieron juegos para los niños mientras llegaban las 12:00 de la noche para cantarle Las Mañanitas a Santa Cecilia.

Foto:ELDEBATE

Antecedentes

Santa Cecilia fue una de las mártires en los primeros años de la iglesia. Fue el Papa Gregorio XIII quien declaró a Cecilia como Patrona de los Músicos, en 1584.

Esta santa solía llevar un vestido de tela muy áspera bajo la túnica propia de su dignidad. Cuentan que ayunaba varios días por semana y había consagrado a Dios su virginidad. Sin embargo, su padre la obligó a casarse con un joven patricio llamado Valeriano. El día de la boda, mientras los músicos tocaban y los invitados se divertían, Cecilia se sentó en un rincón a cantar a Dios en su corazón y a pedirle auxilio.

Cuando estuvo a solas con su esposo, Cecilia le advirtió a su esposo que un ángel del Señor velaba por ella. “Si me tocas como si fuera yo tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias; en cambio sí me respetas, el ángel te amará como me ama a mí”.

Foto:ELDEBATE

Su esposo le pidió que le mostrara al ángel. A lo que ella respondió: "Si crees en el Dios vivo y verdadero y recibes el agua del bautismo verás al ángel". Valeriano aceptó y fue a buscar al obispo para que lo bautizara. Y así ocurrió. Cuando el esposo regresó a donde estaba Cecilia, vio a un ángel de pie junto a ella. El ángel colocó sobre la cabeza de ambos una guirnalda de rosas y lirios.

Tiempo después, Valeriano fue obligado a renegar de su fe; y debido a que se negó a ello, fue martirizado. Cecilia enterró a su esposo; después también le pidieron que renegara de su fe. Durante el juicio en su contra, Cecilia defendió su fe en Cristo y fue condenada a morir sofocada en el baño de su casa. Pero, por más que los guardias pusieron en el horno una cantidad mayor de leña, Cecilia pasó en el baño un día y una noche sin recibir daño alguno. Entonces, se ordenó que fuera decapitada. El verdugo descargó tres veces la espada sobre su cuello y la dejó tirada en el suelo. Cecilia pasó tres días entre la vida y la muerte.

Foto:ELDEBATE

¿Por qué es la santa de los músicos?

Se le considera la patrona de los músicos porque en el día de su matrimonio cantó a Dios en su corazón mientras los músicos tocaban; durante la Edad Media, empezó a representarse a la santa tocando el órgano y cantando.