Así viven los adultos de 30 años el día de su vacunación contra Covid-19 en Ahome

Sinaloa.- Como si se tratara de una reunión de generación escolar, el punto de reunión para la generación 1982-1991 fueron los centros de vacunación contra Covid-19 en la zona rural del municipio de Ahome, Sinaloa.

Desde el arribo al lugar establecido para la aplicación de la primera dosis de AstraZeneca a los jóvenes de entre 30 y 39 años de edad, aquellos que todavía tienen su documentación con dirección en casa de sus papás, o que viven en las comunidades rurales, se reencontraron con los amigos de la escuela para saludarse y compartir experiencias. "Apenas aquí nos vemos", dicen en forma de saludo mientras se unen a la larga fila donde entregarán su expediente de vacunación a la brigada Correcaminos de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal y la identificación que con orgullo portan con dirección "del ejido".

Todavía sin salir del asombro por ver la buena finta de unos o las malas fachas de otros, aquellos que compartieron patio de escuela avanzan en la fila para sentarse en el espacio designado para recibir la respectiva vacuna.

Los servidores de la Nación pasan silla por silla recogiendo la documentación para ingresarlos al sistema y posteriormente poder entregarles el comprobante de vacunación que servirá para la aplicación de la segunda dosis.

Mientras el protocolo avanza, aquél sitio se convierte en un aula en hora de recreo, donde las pláticas parecen salidas de una máquina del tiempo y los comentarios no son más que un recuerdo de la etapa de primaria o secundaria, aquellos años cuando muchos aún no tenían idea de lo que sería su vida al llegar a los 30, es más, algunos decían que no serían papás y el primer comentario fue el afán por dejar encargados a los hijos para ir a aplicarse el biológico contra el Covid-19.

La hora se acerca y el numeroso grupo de médicos y enfermeras recorren las filas de jóvenes para cuestionarlos sobre el uso de alcohol, drogas, medicamento controlado o algún otro fármaco que pudiera estar contraindicado en la aplicación del biológico, al mismo tiempo explican las posibles reacciones secundarias para que, a medida de lo posible, tomen precauciones.

"Al llegar a casa deben tomarse un paracetamol de 500 miligramos, se dan un baño y se ponen a estudiar", dijo una doctora, que por su apariencia pudiera ser recién egresada de la facultad, para de inmediato reírse de forma tímida y repetir las recomendaciones: "Al llegar a casa se toman un paracetamol de 500 miligramos, se dan un baño y de ser posible, acostarse a descansar, no realizar actividades pesadas, no forzar el brazo donde se aplique la vacuna y evitar la exposición al sol, no comer carne de puerco ni mariscos, no consumir alcohol y ninguna droga y si tienen algún malestar después de 48 horas, consultar a un médico", repitió para después aclarar que quien debe estudiar es ella.

Al terminar ese proceso, todo se convierte en silencio, risas nerviosas y el "seseo" en forma de carrilla porque ya viene el piquete tan esperado.

Frente a cada uno, el funcionario presenta el biológico y explica que es AstraZeneca y que se sentirá una leve molestia en el brazo. Para algunos pasó desapercibido, para otros fue un poco tormentoso, pero para no ser blanco de burlas decide no decir nada.

La indicación es permanecer sentados para ver si alguien tiene alguna reacción. De pronto uno de los jóvenes, de esos más grandes se levanta y camina hacia donde está sentada una vecina para comentarle que se siente mal, quién rápidamente lo regresa a su silla y llama a una enfermera, junto con la enfermera llega un médico que revisa sus signos vitales y determina que la reacción es por los nervios ocasionados a la aplicación de la vacuna, pero que los signos vitales están bien. Para mejorar la situación pide un dulce y se lo entrega al paciente, el cuál rápido se recupera.

Al pasar diez minutos aproximadamente, todo vuelve a la normalidad, comienzan los cuchicheos entre los conocidos y empiezan a formarse los grupos de WhatsApp para contactarse después, en esto están todos cuando vuelven a pasar los médicos y enfermeras preguntando si alguien se siente mal, al no obtener respuesta la indicación es retirarse y atender las recomendaciones antes mencionadas.

Todos se retiran y todo parece normal. Casi al caer la noche comienza el intercambio de mensajes vía WhatsApp y redes sociales, donde comparten su reacción a la vacuna. Todos dicen sentir un leve malestar, pero la mayoría reconoce no haber seguido las recomendaciones del personal de salud.

La cita está abierta, la generación 1982-1991 espera la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca.

