Asilo para ancianos Santa Rosa, lugar que alberga grandes historias

El asilo para ancianos Santa Rosa, ubicado en la carretera Los Mochis-Campo 35, es un lugar que alberga grandes historias. Enclaustrado en una área llena de árboles, donde reina la tranquilidad y el canto de las aves, este recinto cuenta la vida de 83 personas que están ávidas de que alguien las visite y les brinde compañía, aunque sea por un corto momento.

Ahí está don Antonio Moreno Mendoza, un simpático señor que ha olvidado algunos detalles de su vida como su edad, pues asegura que tiene 60 años, cuando en realidad tiene 94. Su cuerpo lo delata, pero en su rostro, en su sonrisa y su alegría por la vida, se ve al joven trabajador que siempre fue.

“Yo aquí estoy a gusto. Riego el jardín, saco la basura, todo. Me gusta trabajar, no me gusta estar de flojo. No tomo vino ni cerveza, ni fumo cigarro. Siempre he trabajado”, dice con entusiasmo don Antonio, poniendo el ejemplo para muchos jóvenes.

También está don Daniel Vega, un hombre de campo. El sombrero lo delata. No recuerda cuántos años tiene pues dice que no sabe ni leer ni escribir porque no fue a la escuela. Pero recuerda muy bien que se casó por las dos leyes con Victoria, el amor de su vida, con quien tuvo un hijo.

Lo que más extraña fuera del asilo es el trabajo en el campo, cuidar el ganado, dice.

Se requiere apoyo

Así como ellos, el resto de las demás personas que se encuentran en el asilo, tienen una historia que contar, pero también necesitan el apoyo de la ciudadanía para que su estancia en el albergue sea más llevadera, sobre todo, necesitan la compañía de alguien con quien platicar.

“Este lugar alberga 83 personas, de las cuales 22 son mujeres y el resto son hombres. La demanda ha ido creciendo y con ello las necesidades del albergue, pero a nosotros lo que más gusto nos da es la visita de la gente, que vengan a platicar con ellos. Siempre tenemos las puertas abiertas para los que quieran venir. Cuando los estudiantes de las escuelas, universidades, jardines de niños, de todos los grados de la enseñanza vienen a visitarlos, todo es alegría para ellos. Son muy platicadores y les encanta que los visiten porque se sienten menos abandonados”, comentó Jesús Mauro Morales Velázquez, director del albergue para ancianos Santa Rosa.

Lo mas urgente

Lo que más se requiere son alimentos, pañales y artículos para la higiene personal, así como materiales de limpieza para las instalaciones.

“A veces la gente tiene en sus casas materiales de limpieza, o nos pueden apoyar con pañales, compramos bastantes pañales. Si gustan nos pueden apoyar con saquitos de jabón, una cajita de cloro, de pinol. También en las casas tenemos medicamentos que no utilizamos, pues antes de que se caduquen, pueden traerlos aquí al asilo”, dijo el director del asilo.

Se invita a empresarios, productores y ciudadanía en general para que apoyen al asilo. Para los que gusten ayudar se pueden comunicar al 6688569725 con Jesús Mauro Morales.

LOS DATOS

Arte

El señor Víctor Moroyoqui es el artista del albergue. Elabora unas figuras del personal del asilo para conmemorar el Día del Adulto Mayor el 28 de agosto.

Fisioterapia

El asilo Santa Rosa cuenta con áreas de fisioterapia, donde los ancianitos pueden ejercitarse para tener una mayor coordinación motriz.

Restauración

Se requiere pintura blanca vinílica para un dormitorio del asilo que se está restaurando para que sea ocupado por 20 adultos mayores.