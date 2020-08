Asociación "El mejor regalo AC" anuncia campaña de donación de sangre en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- La Asociación civil El Mejor Regalo" anunció la puesta en marcha de una campaña de donación de sangre en favor del Instituto Mexicano del Seguro social.

En conferencia de prensa, Enrique Ruiz, director de este organismo, señaló que en esta campaña de donación podrán participar adultos desde los 18 hasta los 65 años que tengan un peso mayor a los 50 kilogramos y que cuenten con un ayuno mínimo de 4 horas para poder estar aptos para donar sangre.

Asimismo, entre otros requisitos, no deberán estar haber estado enfermos de gripe, tos, diarrea o alguna infección dental en los últimos 14 días, así comi no haber tomado medicamentos en los últimos 5 días y no haber estado en tratamiento de endodoncia acupuntura o haberse practicado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses.

Explicó que el donar sangre, aparte de salvar vidas, trae beneficios para la persona que la hace porque se rejuvenece el organismo, pues al detectar que se reduce el nivel del fluido, el cuerpo genera nuevas células y da paso a una sangre limpia y fresca, además de que equilibra los niveles de hierro, la sangre fluye mejor y, consecuentemente, el organismo vive más y mejor.

