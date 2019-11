Asombra a senadores operativo GOTE en Teatro Ingenio en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- “Me parece el colmo, no doy crédito y no logro entender cómo a un grupo de fuerzas especiales lo usan para llevarlo a un teatro donde se está celebrando una exposición de danza, un evento cultural en el que, insisto, la mayoría de los que están ahí son niños, y más llama la atención que hace apenas unas semanas se dijo que hubo gente de la delincuencia organizada visitando lugares públicos”, expresó el senador de la República Mario Zamora Gastélum.

Las fuerzas del orden público, añadió, deben usarse para cuidar a los ciudadanos y, sobre todo, cuidar a las niñas y a los niños del municipio de Ahome, y no llevarlos a un espectáculo cultural, de danza, para irrumpir como si eso fuera un operativo contra delincuentes.

Quiero decirle al alcalde que trabaje por los ciudadanos del municipio de Ahome y que haga las cosas bien. Este tipo de espectáculos en nada abonan ni nos sirve para el mejoramiento del convivio de una sociedad como la de este municipio.”

“Cuando uno revisa el tema de seguridad pública y ve cómo en el país van incrementando los índices en este sentido, a veces cuesta trabajo entenderlo, pero ya que uno ve lo que hacen los alcaldes de mandar a este equipo de fuerzas especiales a un teatro, donde la mayoría de la gente que estaba dentro eran niños, nos damos cuenta que con razón van las cosas así de mal”.

Senadores no pueden creer lo sucedido

Zamora Gastélum mencionó que justo ayer, algunos de sus homólogos senadores de otros estados de la República le hablaron para preguntarle si era real lo que había pasado en Ahome, “porque no damos crédito y ojalá que las autoridades municipales entiendan el México en el que vivimos y que se pongan a hacer su trabajo. Me parece el colmo lo que vimos esa noche en el Teatro Ingenio y ojalá nunca se vuelva a repetir en ningún evento cultural”.

En relación al argumento que presentó el director de Inspección y Normatividad para irrumpir el sábado pasado en la Gala Internacional de Danza, el senador de la República dijo que no fue la manera correcta de hacerlo.

“Si se faltó algún mandato municipal o algún pago, creo que hay distintas maneras de hacerlo y que lo digan y lo afronten, pero no es mandando a un grupo de fuerzas especiales al teatro de la ciudad a un espectáculo cultural de danza. Creo que esa no es la manera y nadie está a favor de que alguien no pague o no cumpla, no es el caso, pero si lo fuera, creo que hay otras maneras para poder cobrar y no utilizando las fuerzas especiales”.

La Policía Municipal y especialmente el Grupo de Operaciones Tácticas Especiales están preparados para prevenir el delito, enfrentarlo y cuidar a los ciudadanos del municipio de Ahome, no para irrumpir en un evento cultural generando pánico entre los asistentes.

No sólo fue un abuso, sino que además fue una enorme imprudencia y es una pésima señal de la autoridad municipal para con los ciudadanos de Ahome”, reiteró.

Mario Zamora reiteró que no es culpa de los policías sino de la persona al mando que dio la orden para que esa acción se ejecutara. La responsabilidad, dijo, es de quien tomó la decisión y fue una decisión muy mal tomada.

Mario Zamora Gastélum, senador de la República. Foto: EL DEBATE

El cambio equivocado

Asimismo, dijo que con este tipo de acciones la ciudadanía se da cuenta de que no es el tipo de cambio por el que votó en las pasadas elecciones.

“La gente votó por un cambio, pero no por este tipo de cambios. Creo que esto no es lo que quieren y cuando decidieron votar por esa opción política no era este el cambio que estaban buscando, y creo que el cambio que están buscando es que haya más seguridad, que se respeten las normas y que se proteja a los ciudadanos, no que se use una fuerza especial para ir a un teatro lleno de niñas y niños en un evento cultural”.

Director de Cultura justifica el acontecimiento

Como un deber del gobierno municipal calificó Víctor Manuel Carrasco García el proceder de los elementos de Seguridad Pública que intentaron cancelar la primera Gala Internacional de Danza que se realizaba el pasado sábado en las instalaciones del Teatro Ingenio.

El director del Instituto Municipal de Arte y Cultura del Municipio de Ahome (IMAC) sostuvo que en ningún momento se violentaron los derechos ciudadanos, sino que, al contrario, se dio muestra de que se quiere regularizar este tipo de eventos.

Se procedió como con cualquier otra persona que no había querido pagar lo que tiene que pagar, así de simple, no hay mucho que ahondar en ese tema”, indicó.

Cuestionado específicamente si las formas fueron excesivas, tanto que dejan una mala imagen del municipio, ya que el espectáculo que se realizaba en el recinto cultural es de talla internacional, el funcionario aseguró que, de lo contrario, el mensaje que se envió fue que nadie está por encima de los reglamentos.

“No afecta en la imagen porque no hubo violencia. Si hubiera habido, entonces sí te hubiera dicho, pero no hubo algo violento al cual yo te pudiera decir que sí estuvo gacho; al contrario, se agradece de parte de nosotros de que haya piso parejo.”

Víctor Carrasco García , director de IMAC. Foto: EL DEBATE

Aclaración del director de Seguridad Pública

Los elementos del Grupo de Operaciones Tácticas Especiales (GOTE) sólo fueron observadores del operativo que encabezó la Dirección de Inspección y Normatividad en el Teatro Ingenio durante la noche del pasado sábado, expresó Carlos Rodríguez Ponce.

“Ese tema es especialmente de Inspección y Normatividad. Nosotros acudimos al llamado de ellos como observadores, ese operativo no fue encabezado por Seguridad Pública, fue un apoyo institucional”, indicó.

Sin embargo, el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome reconoció que fue él quien giró la instrucción que este grupo de reacción se apercibiera en el recinto cultural.

“Puede ser por parte del director de Seguridad Pública o el subdirector quien manda al operativo, puede ser la unidad más cercana al operativo o el grupo especial que tiene movilidad en todo el municipio. Nosotros, el director general fue quien decidió que se presentara el grupo GOTE de manera inmediata al lugar para dar el apoyo a Inspección y Normatividad”, señaló.

El funcionario municipal comentó que este apoyo brindado al operativo que buscaba cancelar la Gala Internacional de Danza fue con base a la solicitud de un pago que no se realizó por el personal que estaba laborando al interior del Teatro Ingenio.

Esa fue la solicitud, solamente fue un acompañamiento”, puntualizó.

Carlos Rodríguez Ponce, titular de la DGSPyTM. Foto: EL DEBATE

Cabe destacar que por diversos medios se intentó localizar al director de Inspección y Normatividad en el municipio de Ahome, Arturo Mendívil Barragán, para conocer las razones de solicitar el apoyo de Seguridad Pública en un evento cultural, pero no fue posible encontrarlo. Incluso en la oficina se le esperó, pero finalmente la secretaría dijo que no atendería. Tampoco contestó el teléfono.

Para entender...

Con policías del grupo GOTE intentan cancelar Gala de Danza en Teatro Ingenio

En una acción gorilesca a todas luces, policías del Grupo de Operaciones Tácticas Especiales y personal de Inspección y Normatividad intentaron cancelar la Primera Gala Internacional de Danza que se realizó la noche del sábado 23 de noviembre en el Teatro Ingenio de Los Mochis.

Nadie podía creer lo que estaba ocurriendo en el máximo recinto cultural al ver a policías encapuchados, mientras padres de familia llegaban con sus hijas a ver el espectáculo de ocho bailarines de talla internacional.

Al ver a los agentes y las patrullas, la presidenta ejecutiva del Patronato Impulsora de la Cultura y de las Artes, Irma Peñuelas, dio la indicación a su personal de que cerraran las puertas del teatro para que la gente no viera al grupo de agentes, más cuando la mayoría de los espectadores eran niñas.

Después de la intervención del gobernador Quirino Ordaz, se pudo empezar el espectáculo, que duró más de una hora. Representantes de todos los sectores han condenado la actuación del alcalde Billy Chapman.

OPINIÓN

Debió utilizarse el diálogo y no la fuerza pública: Comhiscu

El presidente municipal debe hacer un reajuste en su personal, sobre todo en la dirección de Inspección y Normatividad, puesto que evidentemente las acciones realizadas por el personal de esta dependencia no fueron las adecuadas, consideró Bernabé López Padilla.

El presidente de la Comisión de Historia y Cultura (Comhiscu) de Los Mochis dijo que debió utilizarse el diálogo en vez de la fuerza pública, sobre todo cuando se desarrollan este tipo de espectáculos a donde asisten niños y jóvenes.

“Considero que quienes hicieron eso le están fallando al presidente municipal porque no creo que el presidente municipal, que es una persona culta y que impulsa la cultura y la historia y todo lo que sea en bien de la sociedad, haya ordenado una cuestión tan salvaje. Creo que el presidente municipal debe hacer un cambio en el departamento que realizó esa operación tan burda”, agregó.

Indudablemente en eventos culturales de esta naturaleza no debe de utilizarse la fuerza pública.

“Obviamente si en un evento público hay una persona que está escandalizando o que trae arma o cosas así, es cuando debe de entrar la fuerza pública, pero siempre creo que el diálogo es la mejor manera de arreglar las cosas, es decir, por una cuestión administrativa no debe utilizarse la fuerza pública, precisamente existen los medios conducentes, ya sea una multa, un escrito, una plática con quien administra el teatro pudo ser suficiente”.

Insistió en que los hechos ocurridos en el Teatro Ingenio el pasado sábado fue una instrucción equivocada de un funcionario público y que el presidente municipal debe cambiarlo.

Bernabé López Padilla, presidente de Comhiscu. Foto: EL DEBATE

CULTURA

Promotores de cultura lamentan el uso de la fuerza pública en la Gala Internacional de Danza

Conocedores y promotores de la cultura en Ahome lamentaron la irrupción del Grupo de Operaciones Tácticas Especiales (GOTE) en la Gala Internacional de Danza el sábado pasado en el Teatro Ingenio.

“El presidente municipal debe ser alguien que proteja el patrimonio cultural tanto material como inmaterial, como son las manifestaciones artísticas, no alguien que provoque miedo o indignación. Si hay asuntos pendientes, no son las maneras de resolverlos, para ello existe el diálogo y las vías legales. Los ahomenses hemos avanzado en cultura y no podemos pretender resolver los problemas con el uso de la fuerza. Menos de parte de quien debería protegernos. Señor Billy Chapman, reflexione de que esto no es lo que queremos los mochitenses”, expresó Claudia Wong, exdirectora del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC).

Asimismo, la maestra de danza y coreógrafa de ICM Ballet, Ruth Román, se dijo inconforme de la forma de actuar de las autoridades municipales en un evento cultural de talla internacional, como lo fue la gala de danza que se desarrollaba en ese momento.

“Yo no me di cuenta de lo que ocurrió, pero de ninguna manera estoy de acuerdo en que se haya utilizado la fuerza pública de esa manera en un evento cultural. Es lamentable, porque cuando verdaderamente se ocupa de ellos no la utilizan. Los artistas no debemos tener esos problemas. Esta gala de danza no era un evento lucrativo. Se ofrecieron los boletos al dos por uno, en apoyo para aportar a la comunidad de Los Mochis un evento de altura porque nuestras academias no tenemos ese grado de nivel técnico que ofrecieron los bailarines a la comunidad. La calidad que ellos traen es muy buena y con sus aportaciones puede subir el nivel de nuestros los bailarines”, agregó.