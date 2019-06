Asumen Abel Sarmiento y Carolina Téllez la diligencia de PRI.Mx en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.-El Partido Revolucionario Institucional en Ahome, reiniciara con la Revolución Política en las redes sociales a través del Movimiento PRI.Mx.

Al rendir protesta la nueva dirigencia conformada por Abel Sarmiento Carabeo y Carolina Téllez Llanes, como Presidente y Secretaria General, se dijeron convencidos que en esta nueva oportunidad que les brinda este instituto político se tiene la oportunidad de resurgir como lo que es el PRI, el gran partido de México.

Toma de protesta del PRI.mx. Cortesía

“Conocí al PRI a través de su gente; aprendí de grandes personas y de grandes personajes del partido, que me enseñaron que servir se debe de hacer con pasión, con dedicación, pero sobre todo, con muchísimo esfuerzo. El PRI es de compañeros que se convierten en amigos, y de amigos que se convierten en familia; hoy la familia priista en Ahome debe de estar más unida que nunca, nuestro reto en el país, en Sinaloa, pero sobre todo en Ahome”, manifestó Abel Sarmiento Carabeo.

Así mismo precisó que junto con dirigencia estatal del Partido, y militancia sentarán las bases de una nueva era digital y a través de las redes sociales se verá reflejado el trabajo que realiza el partido en la entidad.

El nuevo presidente del PRI.Mx. se pronunció por ser un organismo vigilante de las decisiones públicas que se tomen en el Municipio, pero a su vez ofrecer un arduo trabajo cercano a la gente, llevando el mensaje convencido del trabajo que se ha demostrado en los gobiernos emanados del PRI, específicamente en el caso del gobierno que realiza el gobernador de Estado Quirino Ordaz Coppel.

Acompañado por la Secretaria General del PRI en Sinaloa, Cinthia Valdez, el Presidente Jesús Antonio Valdez Palazuelos, luego de tomar la protesta de Ley convocó a los dirigentes de este movimiento, a prepararse ante los nuevos retos que exige no sola la política, sino también la sociedad.

“sabemos que en Ahome hay gente muy brillante y queremos seguir fortaleciendo al partido con más cuadros como estos dos jóvenes talentosos que les gusta participar pero sobre todo que les gusta hacer algo por su municipio”, puntualizó el líder estatal del PRI en Sinaloa.

A esta toma de protesta de dieron cita el ex presidente municipal Ignacio Rodrigo, la ex diputada local Fernanda Rivera, ex presidentes del partido, además regidores, representantes de sectores y organizaciones, militantes y simpatizantes del tricolor quienes avalaron los nuevos nombramientos en su instituto político en Ahome.