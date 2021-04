Ataques y pocas propuestas: Debate de candidatos a diputados locales del distrito 02, Ahome

Ahome.- Con pocas propuestas y algunos a taques se desarrolló el debate político entre los candidatos a diputados locales del distrito electoral 02, correspondiente a Ahome, Sinaloa, el cual fue organizado por el IEES de manera virtual.

Cada candidato por el distrito 2 de Ahome presentó sus mejores propuestas para lograr incidir en la decisión que el electorado tomará el próximo 6 de junio, pero no faltaron los ataques entre los contendientes por este distrito electoral, sobre todo para la candidata Liliana Acuña Godoy, de la coalición PRI, PAN y PRD, quien habló de la creación de una financiera estatal de desarrollo para apoyar a los sectores productivos.

A esto el candidato del PT, Julio César Valdez, cuestionó a la candidata que si se puede poner en manos un proyecto como la financiera estatal en manos de Mario Zamora.

“A quien los medios de comunicación señalan que hizo pedazos una financiera nacional”.

También la candidata de Movimiento Ciudadano, Ana Esparza, cuestionó a Liliana Acuña.

“Liliana, mi pregunta es clara: PRI y PAN realmente no se cansan de robarle al pueblo. Tu discurso está muy bonito, pero es lo mismo que he escuchado por años, y con respecto al comercio y las pequeñas empresas, créeme que estamos bien golpeados, como gobernador tenemos a un PRI, que no hizo nada por nosotros”.

Liliana Acuña respondió a Julio que no tiene compromiso con el mismo por el hecho de brincar como chapulín de partido en partido, mientras que a Ana Esparza le dijo que ella es su cliente en la venta de jugos.

En este debate participaron Liliana Acuña de la coalición PRI, PAN y PRD, Julio César Valdez del PT, Ana Bertha Esparza de Movimiento Ciudadano, Juana Minerva Vázquez de Morena y PAS, Mariana Molina del PES, Mayra Julissa Román de RSP y Carlos Martín Valenzuela de Fuerza por México.