¡Atención Ahome! Inicia registro para vacuna contra Covid-19 en niños de 5 a 11 años

Los Mochis, Sinaloa.- A partir de este jueves 16 de junio quedó abierta la convocatoria para el registro de niños de entre 5 a 11 años de edad para recibir la vacuna anti Covid-19.

Al respecto, Isaura Salas, directora de los Programas Federales de Bienestar en Ahome comentó que aún no tienen la cifra de cuántas dosis podrían recibir para esta zona; sin embargo, se tratará de la Pfizer y los módulos habilitados podrían ser tres, los cuales, ya están en proceso de solicitud para que se les preste.

"Aquí nosotros vamos a habilitar tres centros magnos, tenemos proyectado programar en la Ciudad Deportiva, en la techumbre a la Ciudad Universitaria de la UAS y posiblemente podamos conseguir el auditorio del Tecnológico, por lo pronto, en cuanto nos digan nosotros ya tendríamos esos tres puntos habilitados y continuaríamos con el punto fijo de la Unidad Médica Familiar 37 del IMSS", precisó.

La funcionaria federal mencionó que el registro del menor será en la plataforma oficial de mivacuna.salud.gob.mx en donde se habrá de dar los detalles del solicitante y al momento de acudir al módulo de vacunación tendrá que el padre o tutor acompañarlo y firmar la carta responsiva.

Asimismo, indicó que de acuerdo a lo que marca la normativa, los menores que en este momento o recientemente dieron positivo a Covid-19 tendrán que esperar al menos 44 días desde el primer día de síntomas.

"Nosotros no tenemos una información relacionada pero como normatividad tenemos que contar del primer día que se diagnostica o que inicia con la sintomatología, se tiene que contar 14 días y del catorceavo día tenemos que contar 30 días más para poder administrar la vacuna, no puede ser antes", enfatizó.

Isaura Salas, directora de los Programas Federales de Bienestar en Ahome. Foto: Debate

Por último, invitó a los padres de familia para aprovechar esta etapa de inmunización destacando que la aplicación de las dosis ha sido la diferencia quizá no en la eliminación de los contagios pero sí en la reducción de los síntomas.

Te recomendamos leer:

"Es de suma importancia que sean protegidos sus hijos, la única forma de proteger a los niños de enfermedades es a través de la vacunación, de hecho, los padres de familia me imagino que deben de estar ansiosos por traer a los niños a vacunar porque ahorita tenemos un rebrote de covid no sólo en la región sino en el estado para el cual gracias a Dios no habido complicaciones porque ya están vacunados", abundó.