’Atención a feminicidio marcó mi carrera’ paramédica de Cruz Roja

Los Mochis, Sinaloa.- Kara Kenia el servicio a la población y el ayudar a los demás mediante su voluntariado es su pasión. Con nueve años formando parte de Cruz Roja Mexicana en Los Mochis, Kenia Rubí Sepúlveda Armenta relata uno de los momentos que le han dejado marcada su carrera como paramédica. Fue en el año 2016 cuando junto con su equipo acudió a un reporte para atender a una pareja lesionada y al llegar al sitio se confirmó que era un feminicidio y el hombre responsable fue atendido.

¿Cómo fue esa experiencia de atender este caso?

Al llegar al lugar y mirar muchas patrullas y ver que en la escena había una pareja, que el hombre había agredido a la mujer, y lamentablemente cuando llegamos no tenía signos vitales y él estaba todavía con vida. Fue muy impactante el tener que trasladarlo a él y dejar a la otra víctima ahí.

¿Fue doloroso para ti este caso?

Son parte de los principios de Cruz Roja que debemos ser imparciales y la universalidad al momento de asistir a los servicios, sí duele como ser humano y como mujer atender feminicidios, pero es parte del servicio como voluntariado.

¿Es importante la mujer dentro de Cruz Roja?

(Las mujeres) somos uno más, todos somos un equipo, no es que como si eres mujer no vas a hacer algo, porque en los servicios nosotros bajamos y cargamos pacientes, no es como que nos hagan menos, somos al igual que un hombre y hacemos todo igual que ellos.

¿Pasaría algo si de un día para otro las mujeres no existieran en Cruz Roja?

Yo creo que sería muy cambiante porque somos muchas mujeres las que acudimos a guardia y las que realizamos el voluntariado dentro de ella.

¿cómo apoya esto a los jóvenes voluntarios?

La verdad que llena mucho de satisfacción porque es muy diferente lo que vives en la ambulancia y lo que haces fuera de ella. En la ambulancia es nada más en la emergencia y no debes involucrar tus sentimientos porque puede que te haga brindar un mal servicio o que se preste a malentendidos, en humanidades miras en otro enfoque y te puedes relacionar más con las personas.