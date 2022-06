¡Atención pescador! Ya inicio la entrega de los apoyos BienPesca 2022 en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Desde ayer 17 de junio inició la entrega del depósito de 7 mil 200 pesos a los pescadores beneficiados con el programa BienPesca del gobierno federal.

"A los beneficiarios que cobraron con tarjeta de Bienestar el año pasado, desde ayer les empezaron a hacer los depósitos, y a los que cobran con orden de pago será hasta el mes de de agosto cuando les llegue el apoyo", informó José Vidal Heredia López.

El responsable de este programa en el municipio de Ahome expuso que el BienPesca es un apoyo anual de 7 mil 200 pesos por pescador, es decir es un apoyo individual directo.

Mencionó que en el municipio de Ahome son 7 mil 400 beneficiaros de este programa.

Comentó que los pescadores pueden retirar su dinero de cualquier banco, pero es más recomendable que lo hagan de un Banco Bienestar.

"Que vayan directamente al Banco Bienestar que está por la Leyva y Serdán de lunes a viernes, antes era Bansefi. Próximamente iniciará operaciones el que está por la 10 de mayo, por donde está la tienda del ISSSTE".

Heredia López dijo que si no les aparece el pago de manera inmediata, no se desesperen pues hay ocasiones en que no lo liberan luego.

"Les cae electrónicaente los 7 mil 200, pero hay veces que se tardan horas, uno o dos días para que lo liberen".

Para mayores dudas pueden llamar a las oficinas de Conapesca al 6699156900 (Ext. 58664, 58647 y 58226) y vía WhatsApp, 6699156915 o pueden comunicarse a Bansefi al 8009002000.

Agregó que una vez que pase la entrega de estos apoyos, probablemente se abra la plataforma para registrar a nuevos beneficiarios, a cualquier pescador que acredite que se dedica a este actividad.