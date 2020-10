Atenciones de Summa a pacientes con Covid van a la baja en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Después de haber tenido un exceso en las atenciones a pacientes con síntomas de Covid-19 durante lo más fuerte de la contingencia sanitaria, durante las últimas semanas la atención ha ido a la baja en el Servicio de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (Summa), reconoció Francisco Espinoza Valverde.

El director de Salud Municipal de Ahome recordó que en promedio se atendieron a 500 personas con este padecimiento; sin embargo, insistió en que este servicio ya está más relajado.

“Va a la baja otra vez afortunadamente porque como lo hemos visto los nuevos casos de COVID-19, los pacientes que anteriormente los meses de junio y julio tuvieron una actividad importante, pues afortunadamente estas tasas van a la baja, aunque esta información la tenemos que manejar de manera muy prudente porque si bien va a la baja, es necesariamente porque la ciudadanía ha estado utilizando todos los mecanismos que tenemos para no contagiarnos”, dijo.

Asimismo, pidió a la población no bajar la guardia y continuar con las medidas de prevención para evitar contagio de esta enfermedad.

Que vayamos a la baja no quiere decir que esto se terminó, no es así porque no tenemos una cura definitiva, la vacuna en este caso”.