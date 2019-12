Atentado de Paúl Velázquez, un más de los que se registran en Sinaloa: Chapman

Los Mochis, Sinaloa.- Cómo un hecho lamentable y que responde a la ola de violencia en la que ha vivido Sinaloa y el municipio de Ahome se refirió el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno al atentado que sufriera la noche del jueves el activista Paúl Velázquez.

“Es una situación triste, no olvidemos que desgraciadamente nuestro estado sufre desde hace muchas décadas de una lamentable violencia, Sinaloa desgraciadamente se ha caracterizado por tener ese lado implicado con el tema de la violencia, esta subcultura del uso de las armas para inhibir y resolver nuestras diferencias que ha lastimado la imagen y el alma y se repitió el día de ayer en un ataque violento contra un ciudadano de Los Mochis”, señaló.

Asimismo, dijo que desde el momento del ataque estuvo en comunicación con el secretario general de gobierno del estado a fin de coordinarse para las acciones de respuesta; sin embargo, aclaró que será la Fiscalía la encargada de realizar las investigaciones sobre este hecho.

“Estamos enterados informados de que la Fiscalía ya asumió una responsabilidad directa y de parte nuestra estamos compartiendo junto con el gobierno del estado en el tema de la seguridad del ciudadano”.

No responde

Sobre los señalamientos en su contra y de su gobierno como presuntos responsables de esta ataque, Chapman Moreno solo se limitó a decir que no merecen ningún comentario.

“Yo creo que no merecen en lo absoluto ningún comentario, no creo que sea la ocasión, el motivo y la circunstancia para que el presidente municipal responda a señalamientos muy especialmente de los que vienen de las redes sociales que en general muchos no tienen un sustento y fundamento verdadero y real”, destacó.

Sobre el posicionamiento que diera la síndica municipal Angelina Valenzuela Benites en relación a que este hecho aumenta el miedo que declaró públicamente tener por el conflicto que enfrenta en contra de él y de sus funcionarios, el alcalde dijo ser respetuoso de esta declaración pidiendo a la funcionaria conducirse bajo la línea oficial que su cargo le emana.

“Lo más conveniente para la vida pública de nuestro municipio es que si en caso de que ellos puedan presentar alguna evidencia en ese sentido, se comuniquen y se dirijan de manera inmediata con las autoridades correspondientes, creo que eso es lo más correcto sobre todo cuando se trata de una figura pública de una persona que tiene una responsabilidad pública, en ese sentido cuando uno asume cargos de gobierno debe de atender de manera inmediata esa responsabilidad con la sociedad y con la vida pública de nuestro municipio”, indicó.

En ese sentido, dijo que hacer declaraciones sin sustento y sin fundamento, solamente por opiniones personales no abona en absoluto para el buen desarrollo de salud pública del municipio de Ahome