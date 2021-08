Atusum reprueba que choferes hayan abandonado rutas el domingo en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- La Alianza de Transportadores y Suburbanos de Los Mochis (Atusum) reprueba que los choferes hayan abandonado las rutas el día domingo, pero que entre las 60 infracciones que se realizaron por este motivo, hay unidades a las cuales no les tocaba laborar ese día.

"Estamos conscientes y de acuerdo a que se hagan (infracciones) para evitar que se ausenten las personas que les toca prestar el servicio, lo que pasa que ahí se dieron ciertos inconvenientes que queremos afinar en la Delegación de Vialidad y Transportes, ya que se infraccionaron camiones que algunos no les tocaba trabajar", informó Raúl Delgado Bustamante.

El secretario general de la Atusum manifestó que también hay algunas unidades que están descompuestas y tienen viernes, sábado, domingo y lunes sin trabajar y que las infraccionaron por no haber trabajado el domingo.

"Necesitamos afinar esas situaciones para ver de qué manera podemos corregir ese tipo de operativo y que no se afecte a quien no sea el responsable, hay que ser justos. A choferes ausentes hacerles la infracción, pero al que no le toca, que no se la hagan".

Expresó que apoyan este tipo de operativos porque les ayuda a dar un mejor servicio, pero que si le gustaría tener una mejor coordinación con la Delegación de Vialidad zona norte para no afectar al que sí cumple.

"Hay rutas que requieren de seis camiones todo el día, y hay ocasiones en que se presentan cuatro, pero en esas cuatro se distribuye el tiempo para que den el servicio. Hay rutas que de plano no son redituables y se limita el número de unidades, pero no se bandona la ruta".

Delgado Bustamante comentó que la Atusum tiene un reglamento interno donde tienen estrictamente prohibido el abandono de ruta, y que cuando esto pasa se le quitan horas de trabajo al chofer que abandona la ruta.

Asimismo, agregó que con la pandemia la situación del transporte ha sido difícil y que estas sanciones vienen a hacerle la carga más pesada, por lo que piden a la Delegación de Vialidad y Transporte zona norte que les haga un descuento en las infracciones que se realizaron.

Pedimos que antes de laborar una infracción que corroboren que camión fue el que abandonó la ruta, y en segunda que si nos pudieran apoyar con algún descuento o bonificación en la infracción por el momento que estamos viviendo, porque son infracciones altas.

