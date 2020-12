Aumenta 50 por ciento demanda de pasajeros en camiones urbanos de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Derivado de las fechas decembrinas, la demanda en los camiones de servicio público urbano aumentó un 50 por ciento en la ciudad de Los Mochis.

Raúl Delgado Bustamante, secretario de la Alianza de Transportadores Urbanos y Suburbanos de Los Mochis (Atusum), comentó que ven muy positivo el repunte que ha tenido la actividad estos días.

“Han habido más usuarios. Ha sido un aforo normal, con normal me refiero a la venta de boletos que teníamos antes de la pandemia del Covid-19”.

Expuso que cuando llegó la pandemia, la venta de boletos bajó hasta 70 diarios en promedio por unidad, y que ahorita se tiene un promedio de venta de 150 boletos diarios por camión porque trabajan un día sí y un día no.

“Pero normalmente venderíamos 300 boletos diarios, pero como trabajamos un día sí y un día no, pues tenemos una venta de 150 boletos diarios”.

Añadió que están muy optimistas y esperan que estos números se mantengan por el mes de diciembre.

“Porque prevemos que en el mes de enero no habrá clases presenciales, la gente va a estar gastada. Tenemos la ilusión porque no es otra cosa de que haya clases presenciales. Pero ya se ha informado por distintos medios que lo más seguro es que no se implementen”, dijo.