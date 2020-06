Aumenta atención en triage respiratorio del Hospital General de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Desde hace dos semanas el Hospital General de Los Mochis ha tenido un repunte en la solicitud de la atención de pacientes con trastorno respiratorio que están llegando al triage de esta institución, informó Sergio Loza Rivera.

“Un buen porcentaje de hecho ha requerido de hospitalización y hemos tenido más necesidad de tener pacientes hospitalizados”, dijo el director de este hospital.

Mayor ocupación de camas en el Hospital General

Mencionó que la semana pasada es cuando se registró más ocupación de las camas con pacientes Covid-19 sin llegar a la totalidad de ellas ni de los ventiladores.

“Pero de que sí hubo un aumento en la atención de estos pacientes, claro que sí lo hubo. Esto tiene mucho que ver con la supuesta nueva normalidad, que la gente lo ha entendido como normalidad. Estos casos que tuvimos en el repunte fueron originados del 30 de abril y del 10 de mayo. La gente debe entender que no hemos pasado todavía la pandemia. Estamos lejos de eso y lo que no queremos es precisamente que no haya saturación de los servicios de salud”, dijo.

Añadió que en el Hospital General no ha tenido saturación de casos Covid-19, pero sí una ocupación importante.

Sin embargo, como hemos ido abriendo áreas del hospital según la fase y la necesidad que se vaya presentando, es por eso que no nos ha alcanzado a rebasar”.

Agregó que el estado y la Secretaría de Salud y en algunas donaciones les han estado apoyando con ventiladores y monitores, lo cual les ha ayudado a abrir otras áreas del hospital y dar el servicio.

Más camas disponibles

Loza Rivera destacó que el hospital contaba con 26 camas y dos aislados, pero abrieron 7 camas más.

Tenemos disponibilidad de crecer hasta las 40 camas. Esto es según se vaya presentando la situación. Aquí la cuestión es no llegar a una necesidad de las 40 camas”.

Expuso que actualmente cuentan con más de 20 ventiladores, pero no se han requerido en su totalidad.

Hizo el llamado a la ciudadanía para que sigan quedándose en casa y continúen con las medidas de la sana distancia, pues dijo que el regreso a la nueva normalidad será paulatinamente para que no se saturen los servicios de salud.

